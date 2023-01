Takie turbiny wiatrowe staną na polskim Bałtyku

Duńska firma Vestas poinformowała, że prototypowa turbina wiatrowa o mocy 15 MW wyprodukowała pierwszą kWh energii w Krajowym Centrum Testowym Østerild w Zachodniej Jutlandii. Tego typu turbiny mają być zainstalowane m.in. na polskiej morskiej farmie wiatrowej Baltic Power. Informował o tym w październiku ub. roku PKN Orlen. Firma Vestas zapowiedziała wówczas, że w Szczecinie powstanie fabryka produkująca elementy tych turbin (piasty i gondole).

Prototyp turbiny zostanie teraz poddany szeroko zakrojonemu programowi testów i weryfikacji przed rozpoczęciem pełnej certyfikacji i produkcji seryjnej.

– To wielki krok naprzód w realizacji naszych ambicji przyspieszenia przejścia na zieloną energię oraz kamień milowy dla Vestas i naszych partnerów – powiedział Anders Nielsen, dyrektor ds. technologii Vestas. – Dzięki tej turbinie wiatrowej wyznaczamy nowe standardy w zakresie innowacji technologicznych, uprzemysłowienia i skali w zakresie energii odnawialnej.

Nowa turbina będzie mogła zapewnić produkcję energii do ok. 80 GWh/rok, co wystarcza do zasilenia blisko 20 000 europejskich gospodarstw domowych oraz redukcji emisji dwutlenku węgla na poziomie ponad 38 000 ton rocznie.

Do tej pory Vestas ogłosił umowy jako preferowany dostawca tych turbin dla projektów morskich farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 8 GW na pięciu różnych rynkach.

(ek)