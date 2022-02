Pracodawcy komentują: Rozwój gospodarki najszybszy od 15 lat

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: Jak wynika ze wstępnych szacunków GUS w 2021 roku PKB wzrósł o 5,7%.

Aleksandra Turbaczewska, KordianT, ekspertka ZPPZ ds. rynku pracy: W ubiegłym roku Produkt Krajowy Brutto wzrósł realnie o 5,7%, podczas gdy konsensus rynkowy przewidywał wynik na poziomie 5,5%. W kolejnych odczytach możliwa jest jednakże korekta PKB za 2021 rok. Pozytywne zaskoczenie przynosi eksport oraz inwestycje, które po spadku o 9% wzrosły w skali roku o 8%. Wciąż jednak nie udało się odrobić strat, jakie przyniosła pandemia koronawirusa i związane z nią obostrzenia.

Katarzyna Raczkowska, Dyrektor zarządzająca MasterHR, ekspertka ZPPZ ds. HR: Zgodnie z przewidywaniami to przemysł stanowił „motor napędowy” gospodarki w 2021 roku. W ciągu roku odnotował on wzrost o 14,1%. O 6,2% wzrosła konsumpcja prywatna – jest to najlepszy osiągnięty wynik od 2008 roku. Prognozy wyniku PKB na obecny rok są niestety nieco mniej optymistyczne w związku z pogarszającymi się nastrojami konsumentów i przedsiębiorców oraz wzrastającymi stopami procentowymi. Eksperci wskazują na możliwy wzrost na poziomie 3,8%.