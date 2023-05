Pracodawcy komentują. Poprawa nastrojów wśród konsumentów

GUS podaje – BWUK - Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, który opisuje obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, w maju wyniósł -29,9 pkt i był o 2,3 pkt proc. wyższy niż w kwietniu. WWUK - Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej w maju 2023 w maju wyniósł -15,3 pkt i był o 4.4 pkt proc. wyższy niż w kwietniu.

Aleksandra Turbaczewska, przewodnicząca Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego, prezeska zarządu HRBP&CO

Nastroje polskich konsumentów są coraz lepsze, mino tego, że wzrost inflacji przyczynił się realnie do spadku wynagrodzeń, a stopy procentowe pozostają na bardzo wysokim poziomie. Eksperci przewidują, że ta poprawa nastrojów przełoży się wkrótce na dynamikę w zakresie sprzedaży detalicznej (w kwietniu doszło do jej spadku o więcej niż 7%). Do odbudowy konsumpcji powinien się także przyczynić spodziewany pod koniec roku spadek inflacji oraz wyraźny wzrost płac.

Wojciech Jurek, prezes zarządu Personel Partner Sp. z o.o., Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Już siódmy miesiąc z rzędu obserwujemy poprawę nastrojów wśród polskich konsumentów. Na wzrost wartości wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej wpłynęły wszystkie jego składniki, a największy wzrost odnotowano dla oceny możliwości oszczędzania pieniędzy w przyszłości (o 7,5 pkt. %). Według informacji podanych przez GUS wzrosty odnotowano także w zakresie oceny przyszłego poziomu bezrobocia, przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Poprawa nastrojów nie zmienia jednak faktu, że wysokie koszty życia nadal pozostają problemem dla zdecydowanej większości gospodarstw domowych.