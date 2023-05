Pracodawcy komentują: Stopa bezrobocia jest bez większych zmian

ZPPZ: Według najnowszych danych GUS stopa bezrobocia w marcu wyniosła 5,4%, w stosunku do 5,5% z poprzedniego miesiąca

Katarzyna Raczkowska, ekspertka ds. HR przy zarządzie Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego, dyrektorka zarządzająca w firmie Master HR Sp. z o.o.

W marcu stopa bezrobocia wynosiła 5,4 %, co oznacza, że była niższa o 0,1 pkt. proc w porównaniu do lutego bieżącego roku. Jest to zbliżony wynik w stosunku do zeszłego roku kiedy to wynosiło 5,6 %. Wszystko wskazuje na to, że osiągnęliśmy poziom bezrobocia naturalnego, co oznacza, że dopóki sytuacja gospodarcza się znacznie nie pogorszy, poziom bezrobocia będzie utrzymywał się na poziomie ok. 5 %.

Tomasz Bieńkowski, prezes zarządu IQ Consulting, Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego

Ze względu na sezonowość bezrobocia oraz dane dotyczące naszej gospodarki, niewielkiego wzrostu bezrobocia, można będzie spodziewać się jesienią. Wzrost ten nie powinien przekroczyć 6%. Spowolnienie staje się faktem, o czym świadczy fakt, że wciąż zmniejsza się liczba miejsc pracy, które są zgłaszane do urzędów. W I kwartale 2022 r. było zgłoszonych około 124 tys. miejsc pracy i aktualnie odnotowano spadek tej wartości o 25%.