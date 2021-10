Pracodawcy komentują: Inflacja rekordowo wysoka

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: To kolejny miesiąc z rzędu, kiedy inflacja osiąga rekordowe wyniki. Wzrost cen coraz bardziej zbliża się do psychologicznej granicy 6%.

Aleksandra Turbaczewska, KordianT, ekspertka ZPPZ ds. rynku pracy: We wrześniu w ujęciu rocznym ceny wzrosły o 5,8%, co jest rekordowym wynikiem. Brak reakcji ze strony Narodowego Banku Centralnego może sprawić, że do końca roku poziom inflacji nie spadnie poniżej 5%, co więcej dalej będzie się zbliżał do granicy 6%. Warto dodać, że obecny odczyt nie uwzględnia części kategorii produktów, co więc może wpłynąć na rewizję poziomu inflacji we wrześniu.

Wojciech Jurek, Personel Partner, członek ZPPZ: Tylko w ciągu ostatnich 30 dni ceny wzrosły o 0,6%. Najbardziej odczuwalne jest to na stacjach benzynowych – ceny paliw wzrosły we wrześniu o 2%. Prognozy na październik wskazują, że ta kategoria produktów wciąż będzie miała duży wpływ na ogólny wynik wzrostu cen. Prawdopodobne jest, że październikowy wzrost będzie zbliżony do wrześniowego, jeżeli NBP i Rada Polityki Pieniężnej nie zainterweniują i nie skorzystają z narzędzi jakimi dysponują do ustabilizowania sytuac