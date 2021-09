Pracodawcy komentują: Co trzeci bezrobotny nie ma kwalifikacji zawodowych

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: Według danych GUS stopa bezrobocia w sierpniu nie zmieniła się w stosunku do lipca i wyniosła 5,8%.

Sebastian Goschorski, Dyrektor Finansowy w firmie Adamus S.A, ekspert ZPPZ ds. księgowości, podatków i finansów: Możemy zauważyć dosyć duże zróżnicowanie stopy bezrobocia pomiędzy województwami – od 3,4% w woj. wielkopolskim do 8,7% w woj. warmińsko-mazurskim. W porównaniu z ubiegłym rokiem znacznie zmniejszyła się liczba osób rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy z powodu zwolnienia z pracy spowodowanego decyzją zakładu pracy (4,8 tys. osób w ubiegłym roku, 3,6 tys. osób obecnie). Sytuacja ta jest dobrą prognozą odnośnie stabilności miejsc pracy po upływie

Łukasz Żak, Żak Legal Support Office, ekspert ZPPZ ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw: Kobiety stanowią 54,7% wszystkich osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Jak wskazują statystyki, co trzeci bezrobotny nie ma żadnych kwalifikacji zawodowych, co stanowi główną przyczynę bezrobocia w sytuacji tak dużego zapotrzebowania na pracowników. To pokazuje, że problem ten nie jest wynikiem jedynie niewystarczającej liczby miejsc pracy. Niemal 300 tys. osób nie posiada umiejętności pozwalających na odnalezienie się na rynku pracy, a urzędy niekiedy nie mają odpowiednich narzędzi, które mogłyby umożliwić zdobycie i podniesienie owych kwalifikacji. Jednocześnie należy zauważyć, że perspektywy nie są optymistyczne, młodzi ludzie bowiem coraz rzadziej wybierają szkoły zawodowe lub technika przygotowujące do praktycznego wykonywania konkretnego zawodu.