Pracodawcy komentują: Coraz większa rywalizacja o pracowników

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: W sierpniu br. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5843,75 zł, było więc o 9,5% wyższe r/r i o 0,1% niższe niż w lipcu (GUS). W sektorze przedsiębiorstw zatrudniających pow. 9 osób pracowało 6352 tys. osób, czyli o 0,9% więcej w ujęciu rocznym, jednak o 0,2% mniej niż w lipcu br.

Ksenia Malinowska, World People, członkini ZPPZ: W porównaniu z tożsamym okresem 2019 r. liczba osób zatrudnionych spadła o 37,6 tys. Nie jest to dużo w skali kraju, jednak jest to sygnał wskazujący na trudności z pozyskaniem nowych pracowników bądź rezygnacją z pracy etatowej na rzecz własnej działalności, co także ogranicza liczbę osób poszukujących zatrudnienia. Dynamika wzrostu wynagrodzeń wraca do poziomu obserwowanego przed pandemią - widoczny jest wzrost we wszystkich sekcjach PKD – od 5,1% w działalności związanej z rozrywką, kulturą i rekreacją do 12,3% w sekcji „Pozostała działalność usługowa”.

Katarzyna Raczkowska, Dyrektor zarządzająca MasterHR, ekspertka ZPPZ ds. HR: Obserwowany wzrost wynagrodzeń jest efektem silnej konkurencji o pracowników między pracodawcami, obecnej we wszystkich branżach. Najbardziej jest to widoczne w sektorze ICT i firmach związanych z nowymi technologiami, gdzie wysokość wynagrodzenia jest czynnikiem najsilniej wpływającym na decyzję pracowników odnośnie zatrudnienia. Główną przyczyną wpływającą na brak pracowników jest sytuacja demograficzna – wchodzące na rynek pracy młode roczniki nie rekompensują ubytków spowodowanych przejściem na emeryturę starszych pracowników. Wiele film podejmuje decyzje związane z zatrudnieniem pracowników zagranicznych lub też stawia na automatyzację produkcji.