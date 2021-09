Pracodawcy komentują: Pandemia potroiła liczbę pracujących z domu

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego: Jak wynika z raportu Konfederacji Lewiatan w szczytowym momencie pandemii ok. 20% zatrudnionych (ponad 3 mln) pracowało z domu. W sektorze informacja i komunikacja osoby pracujące zdalnie stanowiły 80% pracowników, natomiast w przemyśle, hotelarstwie czy gastronomii 16%.

Tomasz Bieńkowski, właściciel IQ Consulting, członek ZPPZ: Sytuacja związana z pandemią spowodowała duży i nagły wzrost osób pracujących poza siedzibą firmy, najczęściej z domu. Było to wynikiem choćby zasad reżimu sanitarnego i związanego z nim nauczania zdalnego czy nakazu pracy zdalnej dla pracowników administracji publicznej. Najbliższe miesiące pokażą jak zmieni się model pracy po pandemii. Wg badania Eurofound (2021) pracownicy w UE są chętni równomiernie do pracy z domu, z biura oraz hybrydowo. W Polsce odsetek pracowników ceniących pracę zdalną jest porównywalny, jednak widocznie mniej osób jest chętnych do całkowitego powrotu do pracy w siedzibie pracodawcy.

Szymon Różański, Wodociągi Zachodniopomorskie, członek ZPPZ: Wśród polskich pracodawców obserwujemy rosnącą presję związaną z powrotami do biur. Według raportu Manpower Group (2021) przedsiębiorcy prognozują, że 88% pracowników powróci na stałe do pracy w siedzibie firmy. Natomiast 58% jest skłonnych do wprowadzenia elastycznego sposobu świadczenia pracy poprzez dostosowanie godzin pracy lub ewentualnie miejsca, gdzie praca ta jest świadczona.