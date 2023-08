Budowa S11 Koszalin – Bobolice na ostatniej prostej. Kierowcy pojadą we wrześniu

Od 88 do 97 proc., w zależności od odcinka realizacyjnego, wynosi zaawansowanie prac na budowie 48-kilometrowej trasy na południe od Koszalina. W najbliższych tygodniach będą trwały ostatnie prace oraz odbiory. We wrześniu planowane jest udostępnienie trasy do ruchu. Inwestycja szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Prace na trzech odcinkach

- Budowa S11 Koszalin - Bobolice podzielona jest na trzy krótsze odcinki realizacyjne, na których prace od lipca 2021 r. prowadzą różni wykonawcy - informuje Mateusz Grzeszczuk z GDDKiA w Szczecinie. - Odcinek Koszalin - Zegrze Pomorskie, o długości 16,8 km, wykonuje firma Budimex. Tu zaawansowanie prac jest największe i wynosi 97 proc. Wykonano całość nawierzchni i oznakowania, trwają ostatnie prace wykończeniowe. Odcinek Zegrze Pomorskie - Kłanino, o długości 19,3 km, buduje firma Mostostal, a zaawansowanie prac to 96 proc. Tu również wykonano niemal wszystkie prace. Ostatni fragment, Kłanino - Bobolice o

...