O węglu w magistracie. Jest, ale drogi

Węgiel jest w sprzedaży, aktualna sytuacja w zaopatrzenie tym surowcem jest dobra - taki informacje płyną ze szczecińskiego magistratu po wtorkowym spotkaniu z właścicielami składów węgla na terenie miasta.

Sprzedawcy wskazali, jakie elementy decydują o cenie opału w składach. Najważniejszy to brak dostępu do tańszego węgla z polskich kopalń i konieczność zakupu droższego surowca, sprowadzanego z zagranicy. Inne czynniki to 23–procentowy VAT oraz bardzo wysokie koszty transportu. Od zmiany tych warunków dystrybutorzy uzależniają obniżki cen węgla w składach.

- Natomiast jeśli chodzi o ewentualny udział samorządów w sprzedaży węgla, to wciąż nie ma podstaw prawnych dla tej propozycji rządu, do tej pory omawianej jedynie na konferencjach prasowych - dodaje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta.

(t)