PiS apeluje do prezydenta Krzystka o pomoc w dystrybucji węgla

Radni Prawa i Sprawiedliwości wzywają prezydenta Szczecina Piotra Krzystka do pomocy w dystrybucji węgla - powtarzając apel Ministerstwa Aktywów Państwowych skierowany do polskich samorządów. Prezydent kwituje: "Jak trwoga, to do samorządu".

- Prezydent zachowuje się jak totalna opozycja, każdy pomysł neguje, woli odcinać balony na stadionie, a prawdziwymi problemami mieszkańców się nie zajmuje - krytykuje radna Agnieszka Kurzawa.

Radni oceniają, że pomoc samorządów pozwoli ominąć pośredników, a to sprawi, że węgiel będzie tańszy i bardziej dostępny. Ich zdaniem włodarze miast mają narzędzia do przeprowadzenia całej procedury - spółki i przedsiębiorstwa komunalne. Przedstawiciele prawicy złożyli interpelację w tej sprawie.

- Pan prezydent stosuje zasadę: "Na złość Prawu i Sprawiedliwości odmrożę uszy mieszkańców Szczecina" - mówi Leszek Duklanowski. - Sytuacja jest nadzwyczajna. Są takie sytuacje, że trzeba wyjść z gabinetu i zająć się problemami mieszkańców.

PiS zwraca uwagę, że niektóre miasta odpowiedziały pozytywnie na apel MAP.

Maciej Ussarz argumentuje, że gmina Szczecin dzięki instytucjom takim jak Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Szczecińska Energetyka Cieplna czy Zakład Usług Komunalnych mogłaby z powodzeniem włączyć się w dystrybucję węgla. Surowiec można by składować w ekoportach.

O to, czy Urząd Miasta będzie sprzedawał węgiel, prezydent został zapytany w mediach społecznościowych. P. Krzystek odpowiedział tak: "Niestety, to zdaje się kolejny z absurdalnych pomysłów rządzącej ekipy. Chciałoby się powiedzieć - jak trwoga to do samorządu. Jedyny pozytyw płynący z tej informacji to fakt, że zdaje się uznano, że samorządy faktycznie dobrze sobie radzą niemal z każdą sprawą".©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 7 października 2022 r.

(as)