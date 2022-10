Węgiel niczym wygrana w Lotto

PO nawoływało do zamknięcia kopalań i także Turowa i zakazu spalania węgla a teraz PO się pyta gdzie węgiel i nie chce go rozprowadzać. To żeście zostali załatwieni przez pisowskie zagranie pijarowe. NIe tylko Sikorski Radzio wam zaszkodził ale wszyscy sami sobie zaszkodziliście. Berliński ambasador rwie włosy z głowy

@kenny

2022-10-07 09:58:02

A nie lepiej wygrać wybory i przedstawić atrakcyjny i realny program wyborczy i zapewnić że co do przecinka będzie zrealizowany? Taki system nazywa się demokracją. To co proponujesz to faszyzm i komunizm. Pokaż mi swoje poglądy a powiem ci kim jesteś brunatna onuco śmierdząca kacapem