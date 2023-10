Kadłub promu dla PŻM zwodowany w Gdańskiej Stoczni Remontowej

We wtorek w Gdańskiej Stoczni Remontowej zwodowano kadłub pierwszego promu, który będzie pływał w barwach Unity Line. Fot. Waldemar STAWSKI

W Gdańskiej Stoczni „Remontowej” im. J. Piłsudskiego zwodowano we wtorek (31 października) kadłub pierwszego promu typu ro-pax dla spółki Polskie Promy, której udziałowcami są Skarb Państwa oraz Polska Żegluga Morska. Statek będzie eksploatowany przez spółkę Unity Line, należącą do grupy PŻM.

Promy ro-pax budowane są w ramach programu „Batory”. Zgodnie z kontraktem podpisanym w 2021 roku przez Gdańską Stocznię Remontową SA, mają w niej powstać trzy jednostki dla spółki Polskie Promy. Dwie będą pływać w barwach Unity Line, a jedna będzie użytkowana przez Polską Żeglugę Bałtycką. Każdy z promów będzie miał 195,6 m długości i 32,2 m szerokości. Długość linii ładunkowej wyniesie 4100 m, a prędkość maksymalna – 19 węzłów. Promem będzie mogło podróżować 400 pasażerów, a załoga ma liczyć 50 osób.

Ro-paxy będą napędzane czterema silnikami typu dual-fuel ze wspomaganiem bateryjnym, zasilanymi skroplonym gazem ziemnym (LNG) oraz paliwem typu diesel używanym do inicjacji zapłonu. Zamiast konwencjonalnych śrub napędowych, każdy prom będzie wyposażony w dwa pędniki azymutalne na rufie oraz dwa stery strumieniowe na dziobie, co usprawni manewrowanie w portach. Napęd LNG ograniczy emisję dwutlenku węgla o około jedną czwartą w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań na podobnych jednostkach.

Konstrukcję pierwszego kadłuba budowano w sześciu blokach. Po ich scaleniu kadłub wprowadzono do doku pływającego, który się zanurzył do momentu osiągnięcia przez prom pływalności.

Zwodowany kadłub wyposażono już m.in. w cztery silniki i zbiorniki kriogeniczne na LNG, a także pędniki, stery strumieniowe, windy cumownicze i cumowniczo-kotwiczne. Gotowy jest też system balastowy. W kolejnym etapie trwać będzie dalsze wyposażanie jednostki. Przekazanie promu armatorowi ma nastąpić w 2025 roku.

W uroczystości wodowania wzięli udział m.in. przedstawiciele spółek grupy kapitałowej Remontowa Holding, PŻM, PŻB, wiceministrowie infrastruktury Marek Gróbarczyk i Grzegorz Witkowski, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Prezes spółki Remontowa Holding Adam Ruszkowski podkreślił, że tak dużego, skomplikowanego i nowoczesnego promu stocznia w Gdańsku jeszcze nie budowała.

Do tego zadania, jak podał PortalMorski.pl, przygotowywała się ponad 20 lat, odkąd w 2001 roku stała się firmą prywatną z polskim kapitałem, zdobywała kompetencje i nauczyła się konkurować na globalnym rynku usług stoczniowych.

Dodajmy, że wiosną br. ruszyła budowa drugiego promu.

(ek)