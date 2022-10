Inflacja w październiku jest już na poziomie 17,9%

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 r. Ceny wzrosły przeciętnie o 1,8% w stosunku do września i jednocześnie okazały się wyższe o 17,9% niż przed rokiem.

Oznacza to, że październik był kolejnym miesiącem wzrostu inflacji, gdyż we wrześniu jej dwunastomiesięczny wskaźnik wyniósł 17,2%.

- Poziom inflacji okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku - ocenia Krajowa Izba Gospodarcza, która przygotowała krótkie podsumowanie najnowszych danych GUS.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2,7% w stosunku do września i były jednocześnie o 21,9% wyższe niż przed rokiem.

Ceny nośników energii okazały się wyższe o 2,0% w stosunku do poprzedniego miesiąca i były o 41,7% wyższe niż we wrześniu 2021 roku.

Paliwa do prywatnych środków transportu zdrożały o 4,1% w porównaniu z wrześniem (warto pamiętać, że we wrześniu paliwa staniały o 2,1% miesiąc do miesiąca), a w ujęciu rocznym ich ceny wzrosły o 19,5%.

Pełne dane o październikowej inflacji GUS zaprezentuje 15 listopada.

(k)