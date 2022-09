Inflacja najwyższa od ponad 25 lat. RPP pod ścianą

W piątkowy poranek Główny Urząd Statystyczny poinformował, że we wrześniu 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do września 2021 r. o 17,2%, a w stosunku do sierpnia 2022 r. wzrosły o 1,6%. To najwyższy odczyt od lutego 1997 roku, a więc od przeszło 25 lat.

Jaki udział w odczycie, który zaskoczył nawet analityków (rynkowy konsensus zakładał inflację na poziomie 16,5% - red.) miały paliwa, prąd czy żywność? Szczegóły znajdą Państwo w naszej galerii na końcu tekstu.

Najnowsze dane nie dają wyboru Radzie Polityki Pieniężnej, która na najbliższym posiedzeniu prawdopodobnie po raz kolejny podniesie stopy procentowe. A co za tym idzie wzrosną wtedy również m.in. raty spłacanych przez Polaków kredytów. Obecna stopa referencyjna NBP jest na poziomie 6,75.

(mj)