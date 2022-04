Finansowa niepewność. Rating Szczecina utrzymany

Fitch Ratings utrzymał na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym międzynarodowe długoterminowe ratingi Szczecina dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej. Nadal znajdujemy się zatem na poziomie „A-”.

Utrzymanie ratingów na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym odzwierciedla niepewność co do możliwego wpływu reformy fiskalnej „Polski Ład” na budżet Szczecina. Zwłaszcza, że zapowiedziana zmiana ustawy może doprowadzić do pogorszenia profilu finansowego Miasta, a w konsekwencji wpłynąć na jego ratingi.

- Autorzy raportu zwracają uwagę na to, że główne zadania miasta nie są podatne na zmiany koniunktury gospodarczej i dotyczą głównie wydatków na oświatę, transport publiczny, gospodarkę komunalną i administrację - podkreśla Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta. - Fitch zwraca uwagę na dobre zarządzanie finansami Szczecina ukierunkowane na skuteczne ograniczanie wzrostu wydatków operacyjnych.

W przeciwieństwie do większości polskich miast ocenianych przez Fitch, ok. 77 proc. zadłużenia Szczecina jest oparte na stałych stopach procentowych, co ogranicza ryzyko narażenia budżetu miasta związane ze zmianami stóp procentowych.

