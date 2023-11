„Canopée” holenderskim statkiem roku. Jego kadłub zbudowano w Szczecinie

Kadłub „Canopée” zbudowano i zwodowano w Szczecinie. Fot. Elżbieta KUBOWSKA

„Canopée” został holenderskim statkiem roku. To otwarty rorowiec, przewożący części i paliwo do rakiet Ariane z Francji do Gujany Francuskiej. Ma dwupaliwowy napęd, wspomagany energią wiatru. Głównym wykonawcą jednostki była holenderska stocznia Neptune Shipyards z grupy Neptune Marine, ale na ich zamówienie częściowo wyposażony kadłub zbudowała Partner Stocznia mająca siedzibę w Policach. Jego wodowanie odbyło się w połowie ub. roku w doku nr 5 Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w Szczecinie.

„Canopée” ma 121 m długości, 22 m szerokości oraz 4,3 m zanurzenia. Może osiągać prędkość 16,5 węzła. Ma innowacyjny kształt kadłuba. Ciekawostką jest napęd wspomagany wiatrem za pomocą czterech żaglopłatów skrzydłowych Oceanwings, co pozwala zredukować zużycie paliwa o około 18 proc. podczas rejsu, a tym samym zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.

Przypomnijmy, że przetarg ogłoszony przez Ariane Group na budowę i eksploatację statku wygrała Alizés, spółka żeglugowa utworzona przez partnerów: Jifmar Offshore Services i Zephyr & Borée. Zadanie powierzono holenderskiej firmie Neptune Shipyard. Wcześniej zbudowała ona dla Jifmar już kilkanaście jednostek.

Kadłub „Canopée” powstawał w Szczecinie na nabrzeżu Fant w Skolwinie. Wykonała go Partner Stocznia z Polic, która od lat współpracuje z holenderską firmą. Pod koniec czerwca 2022 roku kadłub zwodowano za pomocą doku nr 5 szczecińskiej „Gryfii”. Po dalszych pracach wykończeniowych i wyposażeniowych statek odholowano do Holandii (w październiku ub. roku), gdzie zakończono prace, przeprowadzono rozruchy oraz testy urządzeń i systemów. Po próbach morskich przekazano go armatorowi. Statek jest w eksploatacji od sierpnia br.

W Rotterdamie 6 bm. odbyła się Gala Nagród Morskich, podczas której uhonorowano m.in. „Canopée”. Co roku podczas tego wydarzenia ponad 900 profesjonalistów z branży spotyka się, aby świętować siłę holenderskiego sektora morskiego wraz z przedstawicielami prasy, politykami i nominowanymi do nagród przyznawanych w pięciu kategoriach. Jury doceniło stocznię Neptune Shipyards z siedzibą w Hardinxveld-Giessendam i okrętowe biuro projektowe VPLP Design szczególnie za sposób, w jaki się udało pogodzić wiele, często sprzecznych, wymagań i założeń projektowych.

(ek)