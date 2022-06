Wodowanie kadłuba za pomocą doku „Gryfii”. Budują statek do transportu rakiety

Jak już informowaliśmy, w Szczecinie trwała budowa kadłuba statku do transportu europejskiej rakiety Ariane 6. Jej pierwszy lot ma się odbyć w tym roku. Jednostka „Canopee”, która przetransportuje elementy rakiety z francuskich fabryk do europejskiego kosmodromu Kourou w Gujanie Francuskiej, będzie miała innowacyjny napęd. We wtorek (28 czerwca) rano rozpoczęło się wodowanie jej kadłuba.

Przypomnijmy, że przetarg ogłoszony przez Ariane Group na budowę i eksploatację statku wygrała Alizés, spółka żeglugowa utworzona przez partnerów: Jifmar Offshore Services i Zephyr & Borée. Zadanie powierzono holenderskiej firmie Neptune Shipyard. Zbudowała ona dla Jifmar już kilkanaście jednostek.

Kadłub „Canopee” powstawał w Szczecinie na nabrzeżu Fant. Wykonała go Partner Stocznia z Polic, która od lat współpracuje z holenderską firmą. We wtorek (28 czerwca) rano rozpoczęło się jego wodowanie.

Z nabrzeża Fant, gdzie był budowany, dotarł na pontonie TRD „Horizon”, wspomaganym przez holowniki „Hermes” i „Serwal 3”, do doku pływającego nr 5 Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”. Partner Stocznia dość często wykorzystuje go do wodowania swoich jednostek. Po zatopieniu doku schodzą na wodę i następnie zostają odholowane.

Ze Szczecina „Canopee” trafi do Holandii do wykończenia. Jednostka będzie miała 121 m długości, 23 m szerokości, a jej nośność wyniesie 7,5 tys. ton. Statek ma osiągać 16,5 węzła prędkości. Na „Canopee” zaplanowano nadbudówkę razem z pomostem nawigacyjnym w części dziobowej oraz otwarty pokład ładunkowy z wysokimi burtami zabezpieczającymi ładunek.

Statek ma być wyposażony w silniki dwupaliwowe pracujące na skroplonym gazie lub oleju napędowym oraz w panele słoneczne. Ponadto przewidziano zamontowanie na nim czterech żaglopłatów o wysokości 30 metrów, które mają mieć łączną powierzchnię 1452 m kw., zmniejszając zużycie paliwa i emisję dwutlenku węgla w transatlantyckich rejsach średnio o ponad 30 proc.

– Z niecierpliwością czekamy na możliwość eksploatacji tego statku w imieniu Ariane Group i pokazania pełnego potencjału napędu wiatrowego w marynarce handlowej – podkreślał pod koniec 2020 roku Nils Joyeux, dyrektor generalny Z&B. – Z jednej strony, opcja budowy w stoczni europejskiej w znacznym stopniu zabezpiecza ten projekt w kontekście niepewności powodowanej przez COVID-19 i reperkusji pandemii. Z drugiej strony, mamy nadzieję, że jest to jeden z kroków pozwalających Europie przejąć inicjatywę w zakresie budowy innowacyjnych statków z napędem wiatrowym.

Pierwszy lot Ariane 6 planowany jest na ten rok. Ma ona sprostać potrzebom klientów w zakresie misji kosmicznych o charakterze komercyjnym i instytucjonalnym. Wyrzutnia będzie miała możliwość wystrzeliwania zarówno ciężkich, jak i lekkich ładunków na wiele orbit do zastosowań takich, jak: obserwacja Ziemi, telekomunikacja, meteorologia, nauka i nawigacja. To wspólny międzynarodowy projekt Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i Ariane Group.

Elżbieta KUBOWSKA