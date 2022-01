Wesoły „pogodniak", czyli Maślaczek

Zagrzybiony, przestraszony, wychudzony - taki był Maślaczek, gdy w połowie lipca trafił do schroniska. Teraz to jeden z najsympatyczniejszych podopiecznych Domu Kota: w świetnej kondycji i zdrowiu przytulasek, który czeka na nowy dom i rodzinę.

Maślaczek został znaleziony na Pogodnie. Nie wiadomo, co stało się z jego mamą i rodzeństwem. Ani też dlaczego w tak prestiżowym rejonie Szczecina nie znalazł się przyjazny ciepły kąt nawet dla jednego małego kociaka w potrzebie.

- U nas został wyleczony z grzybicy, z którą przybył do schroniska. Potem został też wykastrowany. Teraz to wspaniały chłopak, przyjazny ludziom i innym kotom. Jest wesoły, chętnie bierze udział w zabawach, a poza tym uwielbia głaskanie. Jak to kot, chadza własnymi drogami, okazując nieufność tylko wobec obcych - opowiada jeden z wolontariuszy schroniska. - W Domu Kota znalazł sobie przyjaciela - Borowika (231K/21), z którym najchętniej spędza czas.

Byłoby wspaniale, gdyby udało się znaleźć wspólny dom dla obu kociaków. Tym bardziej, że dla ich nowej rodziny byłoby to - dosłownie - szczęście w dwupaku. Jeżeli jednak ktoś szuka przytulaśnego kociego solisty, to czarny jak węgiel Maślaczek jest właśnie dla niego idealnym kandydatem.

Maślaczek to mruczący schroniskowy kot o numerze 143K/21. Kto chciałby jego świat zmienić na lepsze, jest proszony o kontakt ze szczecińskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt: al. Wojska Polskiego 247, tel. +48 91 487 02 81, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl. Placówka jest czynna codziennie, również w soboty i wskazane niedziele - oprócz świąt - w godzinach 9-16. Adopcje odbywają się od g. 8.30 do 15.30. Pod opieką schroniska na nowe domy i rodziny czeka obecnie 25 psiaków oraz 18 kociaków.

Uwaga: schronisko pracuje w reżimie sanitarnym, co oznacza, że wejście na jego teren jest możliwe wyłącznie w maseczce i przy zachowaniu zasad dystansu społecznego. Na spacery zapoznawcze oraz adopcje należy się umawiać z wyprzedzeniem, najlepiej telefonicznie.

* * *

