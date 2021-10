Rumcajs dziś w schronisku

Jest rezydentem tzw. kociarni białej. Rocznym młodziakiem. Bywa słodki niczym cukierek, choć potrafi również wszczynać bójki z innymi kociakami. Taki jest Rumcajs - Jaśnie Pan Kot, który ma moc odnajdywania najlepszych miejsc do drzemania.

Rumcajs to indywidualista z charakterem, który błąkał się po ulicach Szczecina zaniedbany, niechciany, przepędzany.

- Trafił pod naszą opiekę na początku wakacji. Piękny kot. Jednak nikt o niego nie pytał, nie szukał. Szybko się okazało, że wszczyna awantury z innymi rezydentami Domu Kota - opowiadają Rumcajsa opiekunowie. - Dlatego wymagał izolacji. Dla rocznego kota to udręka. Tym bardziej, że jest wyjątkowo bystry. Powinien jak najszybciej trafić do prawdziwego domu, pod opiekę kochającej zwierzęta osoby. Aby rozwijać najlepsze strony swej nad wyraz pozytywnej natury. Tymczasem utknął w schronisku, niczym w klatce.

Rumcajs lubi bliskość człowieka. Przyjaźnie obserwuje opiekunów. Snuje za nimi tęsknym wzrokiem. Ale do tej pory nie trafił jeszcze na swojego człowieka. Dlatego pozostał niedotykalskim.

- Znajduje dla siebie najwygodniejsze miejsce, najchętniej na ciepłym miękkim kocu, aby przeciągać się słodko niczym karmel. Droga do jego serca prowadzi przez żołądek. To łasuch jakich mało. Ale miziać się nie daje. Jaśnie Pan Kot. Oryginał, na którego zaufanie trzeba będzie zapracować: miłością, cierpliwością i łakociami. Najlepiej, gdyby trafił do jakiegoś spokojnego domu, w którym poczuje się bezpiecznie. Zatem bez innych zwierząt, a też bez małych dzieci - opowiadają pracownicy schroniska.

Rumcajs (106K/21) - jak widać - ma wielki apetyt na życie. Zasługuje na drugą szansę od losu. Kto chciałby tego łaciatego rudaska lub jakąkolwiek inną równie samotną i złaknioną przyjaźni kocinę czy psinę przyjąć do rodziny, jest proszony o kontakt ze szczecińskim Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt - tel. +48 91-487-02-81 (al. Wojska Polskiego 247, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl). Placówka jest czynna codziennie, również w soboty i wskazane niedziele - oprócz świąt - w godzinach 9-16. Adopcje odbywają się od g. 8.30 do 15.30.

Uwaga: schronisko pracuje w reżimie sanitarnym, co oznacza, że wejście na teren biura jest możliwe wyłącznie w maseczce i przy zachowaniu zasad dystansu społecznego. Na spacery zapoznawcze oraz adopcje należy się umawiać z wyprzedzeniem, telefonicznie.

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu". Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdziecie w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

