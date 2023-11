Obiecujący młody Hunter

Hunter (395/23) to łaciaty słodziak, który w schroniskowym boksie się nudzi. Jest zbyt młody i pełen energii, aby tracić czas za kratami przytuliska. Potrzebuje aktywnie spędzającej czas rodziny. Fot. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

Jest młody, silny i pełen energii. Do tego ma oryginalny przyciągający uwagę wygląd. I pocieszną przyjazną ludziom naturę. Mimo wszystko nawet on - obiecujący łaciaty Hunter - w nieznanych okolicznościach stracił dom i rodzinę.

Został znaleziony przy ul. Batalionów Chłopskich, w połowie września br. Do schroniska dowieziony przez pogotowie interwencyjne. Był w dobrej kondycji i wykastrowany, więc wszystko wskazywało na to, że dom mu zaginął tylko na chwilę. Niestety, nikt o Huntera nie pytał, nie szukał: dniami, tygodniami. I tak, zabawnie łaciaty psiak z podkulonym ogonem na dłużej pozostał rezydentem boksu nr 3 w zwierzęcym przytulisku.

- Hunter to niesamowitej urody, średniej wielkości i ogromnej energii mieszkaniec naszego schroniska. To młody psiak, zaledwie dwuletni, który - powiedzmy sobie szczerze - nudzi się w boksie. Dlatego, jak tylko dostrzeże człowieka, to stara się zwrócić na siebie uwagę: wykonując salta, jedno po drugim - o łaciatym Hunterze opowiadają jego schroniskowi opiekunowie. - Na spacerze na początku ciągnie we wszystkich kierunkach świata. Z nadmiaru emocji i radości. Po jakimś czasie idzie już grzecznie, przy nodze, delikatnie obwąchując okolicę. Hunter oczywiście uwielbia smaczki, wspólne zabawy i głaskanko. Ładnie reaguje na swoje imię i lubi uczyć się nowych komend. Jest bystry, więc przychodzi mu to z łatwością.

Hunter (395/23) w schroniskowym boksie czeka na nową szansę od losu: na nowy dom i kochającą rodzinę. Potrzebuje ich na już i na zawsze. Osoby, które zechciałyby przygarnąć tego łaciatego słodziaka - lub jakąkolwiek inną psinę lub kocinę w potrzebie - są proszone o kontakt ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie (ul. Zwierzęcy Zakątek 1, tel. +48 91 48 70 281, e-mail: schronisko@schronisko.szczecin.pl).

Placówka jest czynna codziennie, od poniedziałku do soboty, w godzinach 8-16. Uwaga: przed każdą adopcją obowiązują minimum dwa spacery zapoznawcze oraz specjalna ankieta. Schronisko nie wydaje psów na łańcuch. Prosi o przemyślane adopcje.

* * *

Na naszych łamach prowadzimy cykl pt. „Weź mnie KURIEREM do domu”. Jest poświęcony schroniskowym zwierzakom. Znajdą w nim Państwo oferty adopcyjne tych, co za kratami przytuliska siedzą nie za własne winy. Z utęsknieniem czekając na swojego człowieka: niestety, czasem bezskutecznie, nawet latami. ©℗

(an)