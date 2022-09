Hunter w trasie będącej sprzeciwem wobec wojny w Ukrainie. Mamy bilety!

Hunter, polski zespół wykonujący muzykę z pogranicza thrash i heavy metalu, wystąpi 8 października w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu pod Szczecinem. Jak zapowiadają muzycy to będzie jeden z wielu występów będących protestem i sprzeciwem wobec toczącej się wciąż wojnie w Ukrainie. Uwaga! Można u nas wygrać bilety na to wydarzenie.

Grupa powstała w Szczytnie na Mazurach, została założona przez gitarzystę Pawła "Draka” Grzegorczyka i perkusistę Grześka "Brooza” Sławińskiego. W 1983 roku, wspólnie z kolegami z klasy szczycieńskiego LO zaczęli grać covery na szkolnych akademiach. Kilka lat później, już jako Hunter, zagrali pierwszy koncert na deskach Miejskiego Domu Kultury. Był to rok 1985 i od tego czasu datuje się istnienie zespołu.

W tym miesiącu grupa wyruszy w jesienną trasę. Zagra pierwsze koncerty od ponad dwóch lat lat: "Ciężko w to uwierzyć, ale w związku z atakiem pandemona i powikłaniach, ostatnią klubową trasę zagraliśmy… wiosną 2020 roku (!). W międzyczasie udało nam się wyjechać jedynie na kilka pojedynczych koncertów i plenerów. Na szczęście WRACAMY!!!" - zapowiadają muzycy. I jeszcze: "Trasa ta będzie naszym protestem i sprzeciwem wobec toczącej się wciąż wojnie w Ukrainie, bo jedną z najgorszych rzeczy jaka może nas teraz spotkać to zobojętnienie i znieczulica. Planujemy na tej antywojennej jesiennej trasie kilka niespodzianek. Zaprosimy na nią także gości specjalnych. Pytacie nas wciąż o ukraińskojęzyczną wersję utworu „Kiedy umieram”. Oczywiście zagramy krótki przerywnik akustyczny a w nim „Коли вмираю…”. Usłyszycie także coś, czego nie wykonywaliśmy do tej pory nigdy na żywo".

Mamy cztery pojedyncze bilety na koncert. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer 72601 z hasłem: kurier.koncert. Na SMS-y czekamy tylko 16 września Bilety otrzymają osoby, które najszybciej przyślą SMS-a tuż po godz. 13. Koszt SMS-a – 2,46 zł z VAT.

(MON)