O oszczędzaniu energii w gospodarstwie domowym (prawie) wszystko

Najkorzystniej jest włączać domowe sprzęty poza porannym i wieczornym szczytem zapotrzebowania na energię. Fot. Enea Operator

Czy wiesz, że najwięcej energii elektrycznej w Twoim domu zużywa płyta indukcyjna? Drugie miejsce zajmuje bojler elektryczny, kolejne – czajnik elektryczny, piekarnik, zmywarka do naczyń i lodówka. A czy zdajesz sobie sprawę, że te urządzenia, tak potrzebne nam w codziennym życiu, pobierają prąd nawet wtedy, gdy są wyłączone? Działają bowiem w trybie czuwania. Czy zatem oszczędzanie energii elektrycznej ze względu na nasze finanse i ochronę środowiska musi odbywać się kosztem naszego komfortu życia? Zdecydowanie nie!

Możemy cieszyć się z dóbr techniki, ze świadomością, że ich użytkowanie nie kosztuje nas ponad miarę i nie wpływa w sposób destrukcyjny na otoczenie, w którym egzystujemy. Jak to zrobić? Najprostszym sposobem jest odłączenie wszystkich niepracujących w danym czasie urządzeń z gniazdka elektrycznego. Pamiętajmy nie tyko o dużym i małym sprzęcie AGD, ale także o wyciąganiu z gniazdek wtyczek ładowarek do telefonu komórkowego, tabletu czy laptopa. One również, nie wykonując pracy, czyli nie zasilając w danym momencie naszych mobilnych urządzeń, zupełnie niepotrzebnie zużywają energię elektryczną. Jeśli gotujemy na płycie indukcyjnej, warto gotować potrawy pod przykryciem i zawsze dobierać średnicę garnka do pola grzewczego. Ugotowane produkty należy ostudzić przed włożeniem ich do lodówki, w której powinna być zawsze ta sama temperatura: 5 stopni Celsjusza. Wielokrotne otwieranie drzwi powoduje, że lodówka obniża temperaturę w środku, a tym samym zużywa więcej energii elektrycznej. Czajnik elektryczny to kolejne urządzenie, które pobiera znaczące ilości energii. Przeciętnie zużywa około 1,5 kWH dziennie, co odpowiada około 300 szklankom wody. Gotujmy w nim tylko taką ilość wody, jaka jest nam potrzebna w danej chwili. Pobór energii można ograniczyć, wyłączając światło, szczególnie wtedy jeżeli oświetlenie dzienne jest wystarczające, a także korzystając z punktowego źródła, np. lampki do czytania, która stoi przy fotelu. Warto także wymienić żarówki na energooszczędne oraz zamontować specjalne gniazda, które mają wbudowany licznik pomiaru zużycia energii i sterują sprzętami elektronicznymi za pomocą asystenta głosowego Google Assistant czy Siri. W sterownik, który uruchomi grzejnik z odpowiednim wyprzedzeniem, można także wyposażyć bojler elektryczny. To urządzenie, jeśli jest cały czas podłączone do gniazdka, nieustannie podgrzewa wodę zużywając przy tym energię elektryczną. Ważne, aby kupując sprzęt domowy, sprawdzić, jakiej jest klasy energetycznej. Klasa energetyczna, zgodnie z wymogami dyrektywy Unii Europejskiej z 2011 r., musi być oznaczona na urządzeniu i od 1 marca 2021 r. dzieli się na 7 poziomów od A do G, oznaczonych kolorami od zielonego po czerwony. Na zużycie prądu ma także wpływ pora dnia, w której wykorzystujemy urządzenia zasilane prądem. Najkorzystniej jest włączać domowe sprzęty poza porannym i wieczornym szczytem zapotrzebowania na energię. Jeżeli natomiast jesteśmy prosumentami, zaplanujmy wszystkie czynności tak, aby były wykonywane w czasie najwyższego nasłonecznienia.

Pomocnym narzędziem udostępnionym przez Krajową Agencję Poszanowania Energii jest „Kalkulator Oszczędności Energii”, który pozwala oszacować ilość zużytej energii przez codzienną eksploatację sprzętów gospodarstwa domowego oraz informuje nas, ile energii elektrycznej możemy zaoszczędzić, stosując urządzenia energooszczędne. Narzędzie dostępne jest pod adresem: www.kalkulator.kape.gov.pl.

Korzystanie z energii elektrycznej jest dla nas oczywiste i niezbędne w codziennym funkcjonowaniu. Nie wyobrażamy sobie życia bez prądu w gniazdku. Produkcja energii elektrycznej i jej zużycie nie pozostaje jednak bez wpływu na środowisko naturalne i na nasze finanse. Róbmy zatem wszystko, aby bez uszczerbku dla naszego życiowego komfortu unikać niepotrzebnego zużywania prądu w naszym gospodarstwie domowym.