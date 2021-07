Lipiec kolejnym miesiącem wzrostu

Zespół portów Szczecin--Świnoujście utrzymał w lipcu br. wzrostowy trend w przeładunkach. W porównaniu do lipca ub. roku tegoroczne wyniki są o 15 proc. lepsze. Dotychczas w tym roku obydwa porty obsłużyły prawie 19 mln ton ładunków.

Pierwsze półrocze 2021 r. ze wzrostem 11,5 procentowym – króluje węgiel i ruda

Wyniki przeładunkowe po pierwszym półroczu br. są w obu portach o 11,5 proc. lepsze aniżeli w tym samym czasie ubiegłego roku.

W portach jest więcej węgla, rudy, zboża, drobnicy i kontenerów. Węgiel i ruda zanotowały wzrost na poziomie 35 proc. w porównaniu do pierwszych sześciu miesięcy 2020 roku. Dwucyfrowy wzrost o 13 proc. ma też drobnica, w tym drobnica promowa 16 proc. Kontenery zakończyły półrocze wynikiem o 7,6 proc. lepszym w porównaniu do tego samego okresu ub. roku. W takich grupach towarowych jak zboża, inne masowe oraz paliwa wielkości są w zasadzie analogiczne jak w pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku.

Pandemia pokazała, jak ważny jest port

Okres pandemii dowiódł, jak ważny jest port dla gospodarki kraju i regionu. W wymagającym okresie nie było ani jednego dnia przestoju w portach. Pozostały one w pełni operacyjne, świadcząc usługi swoim klientom. W całym ubiegłym 2020 roku spadki w przeładunkach wyniosły jedynie 3 proc. Przypadły na okres od stycznia do sierpnia ub. roku. Wyniosły okresowo minus 7 do 8 proc. Natomiast od września do końca ub. roku były już wzrosty przeładunkowe. W tej chwili wszystko już praktycznie wróciło do normy. Można zatem powiedzieć, że porty w zasadzie przeszły bezkolizyjnie przez okres pandemii, w czym duża zasługa przedsiębiorstw przeładunkowych operujących w portach.

TOP 10 przedsiębiorstw przeładunkowych dzierżawiących tereny portowe od ZMPSiŚ

Najwięcej masy ładunkowej obsłużono na Terminalu Promowym w Świnoujściu (drobnica), który zamknął półrocze wielkością 7,5 mln ton. Tuż za nim z wynikiem 2,1 mln ton jest Bulk Cargo Port Szczecin (węgiel, ruda, inne masowe, drewno, drobnica). Podium zamyka OT Świnoujście (węgiel, ruda, inne masowe, zboże, drobnica), osiągając półroczny wynik na poziomie 1,8 mln ton obsłużonych ładunków.

W pierwszej piątce, biorąc pod uwagę wypracowany wynik operacyjny, znalazły się także świnoujski terminal LNG oraz DB Port Szczecin (inne masowe, zboże i drobnica), odpowiednio 1,5 mln oraz 850 tys. ton obsłużonych ładunków.

Kolejne miejsce z wynikiem 308 tys. ton ładunków zbóż przypada firmie Bunge (zboża) operującej w Świnoujściu. Tuż za nią z wynikiem 275, 232 i 129 tys. ton obsłużonych ładunków są Szczecin Bulk Terminal (zboże), Fast Terminals (inne masowe, drewno, drobnica) i Viterra Szczecin (zboże, drewno i inne masowe). Trzycyfrowy wynik 103 tys. ton obsłużonych ładunków – paliw wypracowała w minionym półroczu firma Oktan Energy & V/L Service.

Listę zamykają spółki Cronimet (inne masowe), General Cargo Terminal (drewno, drobnica) i Baltic Stevedoring Company (inne masowe, drobnica) z wynikiem odpowiednio 58, 54 i 36 tys. ton obsłużonych ładunków.

Inwestycje portowe

Utrzymaniu tego kierunku służą także inwestycje podejmowane przez Zarząd Portu. ZMPSiŚ SA jest jednym z największych inwestorów w regionie. Dzięki obecnie realizowanym inwestycjom porty zyskają nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych jednostek, jakie będą mogły zawijać do portu w Szczecinie, po zakończeniu modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m. Dzisiaj szczecińskie terminale obsługują statki o zanurzeniu do 9,15 metra z ładunkiem 25-30 tys. ton. Dzięki inwestycjom realizowanym przez Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście oraz po pogłębieniu toru wodnego do 12,5 metra do portu Szczecin będą mogły zawijać jednostki z ładunkiem 45-50 tys. ton i zanurzeniem 11,0 metrów. Z kolei w Świnoujściu terminal promowy będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Tam także dzięki dodatkowej inwestycji pojawi się nowy parking dla ciężarówek wraz z całym zapleczem. Rozbudowywany jest terminal LNG poprzez budowę dodatkowego stanowiska rozładunkowo-załadunkowego do obsługi mniejszych jednostek LNG: gazowców, bunkierek oraz jednostek feederowych. Natomiast dzięki inwestycji związanej z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej oba porty będą bardziej przyjazne środowisku. Warto też dodać, że systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa, w tym drogi i kolej łączące porty z zapleczem.

Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu nadzieją na jeszcze większe wzrosty przeładunków i lepsze wyniki operacyjne

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA zarządza obecnie 45 nabrzeżami położonymi w granicach portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu, co stanowi prawie 14 km linii nabrzeży.

Przedsięwzięciem, które znacząco wpłynie na wzrost wolumenu masy ładunkowej obsługiwanej w zespole portów Szczecin-Świnoujście oraz dopełni ofertę obu portów, zapewniając ich dynamiczny rozwój ,będzie z pewnością Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu.

ZMPSiŚ ogłosił 9 lipca br. nową odsłonę konkursu na inwestora i zarazem operatora terminalu. Na zgłoszenia zainteresowanych ZMPSiŚ SA czeka do końca września br. Przyszły terminal ma powstać w ciągu najbliższych kilku lat i docelowo osiągnąć roczną zdolność przeładunkową ok. 2 mln TEU (znormalizowanych kontenerów). Szczegóły dostępne są pod linkiem: https://www.port.szczecin.pl/pl/oferta/glebokowodny-terminal-kontenerowy/zaproszenie/.

