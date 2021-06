Przeładunki w portach Szczecin i Świnoujście. Dwucyfrowe tempo wzrostu utrzymane

Dwucyfrowa dynamika wzrostu obsłużonych ładunków w portach w Szczecinie i Świnoujściu utrzymała się w maju: przeładunki były wyższe o prawie 18 procent niż przed rokiem. Łącznie po pięciu miesiącach br. wyniki są o 13 procent lepsze aniżeli w tym samym czasie 2020 roku.

Najlepszy wynik w maju, w porównaniu do tego samego miesiąca rok temu, zanotowała ruda ze wzrostem o 128,1 proc. Tuż za nią, z wynikiem o 48,4 proc. lepszym niż w maju 2020, uplasowały się towary z grupy inne masowe: więcej było importu nawozów i metanolu oraz eksportu smoły, paku i złomu. Bardzo dobry wynik osiągnął także węgiel, zamykając miesiąc wzrostem na poziomie 35,1 proc. Tutaj porty obsłużyły w eksporcie pięć dużych statków z koksem i węglem do Hiszpanii, Indii i Turcji. W maju więcej było także drobnicy, kontenerów i paliw, które zakończyły miesiąc wynikiem lepszym odpowiednio 21, 12,2 oraz 2 proc. wobec maja 2020. Z kolei zboża to jedyna grupa towarowa, która zanotowała spadek – o 23 proc.

Wzrosty przeładunków rudy, węgla i drobnicy

Liderem pod względem obsłużonego wolumenu po pięciu miesiącach br. pozostała ruda, ze wzrostem o blisko 69 proc. Kolejne miejsca zajęły węgiel i drobnica z wynikiem lepszym aniżeli rok temu odpowiednio o 48 i 13 proc. W czołówce znalazły się też kontenery ze wzrostem w TEU o 6 proc. W okresie styczeń-maj 2021, wobec ub. roku na minusie utrzymały się przeładunki w takich grupach, jak inne masowe, zboża i paliwa.

– Czas pandemii dowiódł, jak ważny jest port dla gospodarki kraju i regionu – podkreśla Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. – W tym okresie nie było ani jednego dnia przestoju w portach. Pozostały one w pełni operacyjne, świadcząc usługi swoim klientom. W całym ubiegłym roku spadki przeładunków wyniosły jedynie 3 proc. W tej chwili wszystko już praktycznie wraca do normy. Można zatem powiedzieć, że w zasadzie porty przeszły bezkolizyjne przez okres pandemii, w czym duża zasługa przedsiębiorstw przeładunkowych.

Ważne portowe inwestycje

Jak dodaje, utrzymaniu tego kierunku służą także inwestycje podejmowane przez ZMPSiŚ. Dzięki obecnie realizowanym porty zyskają nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych jednostek, jakie będą mogły zawijać do portu w Szczecinie po zakończeniu modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m. Terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Tam także dzięki kolejnej inwestycji pojawi się nowy parking dla ciężarówek wraz z całym zapleczem. Rozbudowywany jest terminal LNG. Z kolei za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej, oba porty będą bardziej przyjazne środowisku. Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa, w tym drogi i kolej łączące porty z zapleczem.

(ek)