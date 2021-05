Porty odrabiają straty po pandemii. W kwietniu przeładunki w górę o prawie 18 procent

W zespole portów Szczecin-Świnoujście kwiecień był kolejnym miesiącem tego roku, w którym znacząco wzrosły przeładunki w porównaniu do roku ubiegłego. Wynik był lepszy o 17,6 proc. Łącznie, po czterech pierwszych miesiącach br. obydwa porty są na plusie o blisko 12 proc. wobec tego samego okresu roku 2020.

Najlepszy wynik w kwietniu 2021 (w porównaniu z tym samym miesiącem w 2020) zanotował węgiel, wzrost wyniósł 165,4 proc. Porty obsłużyły cztery statki z tym ładunkiem w eksporcie i imporcie. Tuż za węglem uplasowała się drobnica ze wzrostem o prawie 27 proc. Aż o 34,3 proc. wyższe były przeładunki drobnicy promowej. W tej grupie zanotowano więcej drobnicy kontenerowej w TEU (+35 proc), a także konwencjonalnej, w tym aluminium, celulozy, papieru, wyrobów stalowych i bloków granitowych. Miejsce na podium przypadło także rudzie. Kwiecień 2021 zakończyła wynikiem o prawie 13 proc. lepszym aniżeli rok temu. Wpłynęło na to pięć obsłużonych statków, w tym z rudą żelaza z Liberii i RPA, z koncentratem miedzi oraz z rudą manganu.

Paliwa, zboże i inne masowe

W kwietniu br. na plusie były także paliwa ze wzrostem na poziomie 5,3 proc. W tej grupie porty obsłużyły w imporcie i eksporcie łącznie 12 statków, w tym z LNG, olejem napędowym, propanem oraz olejem ciężkim.

Mniej natomiast było zbóż i innych masowych (spadek odpowiednio o 25,1 i 9,7 proc.).

Liderem pod względem obsłużonej ilości ładunków po czterech miesiącach br. pozostała ruda, ze wzrostem o blisko 64 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się węgiel, drobnica i zboża z wynikiem lepszym aniżeli rok temu odpowiednio o 51, 11 i 3,1 proc. W czołówce były też kontenery w TEU (wzrost o 4,5 proc.).

W okresie styczeń-kwiecień 2021, w porównaniu do tego samego okresu ub. roku, spadki dotyczyły ładunków z grup inne masowe i paliwa.

Bez przestoju przy nabrzeżach

– Jak ważny jest port dla gospodarki kraju i regionu, dowiódł ostatni ponadroczny czas pandemii – zauważa Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. – W tym okresie nie było ani jednego dnia przestoju w naszych portach. Pozostały w pełni operacyjne, świadcząc usługi swoim klientom. W całym 2020 roku spadki, jeżeli chodzi o przeładunki, wyniosły jedynie 3 proc. Przypadły na okres od stycznia do sierpnia ub. roku. W tej chwili wszystko już praktycznie wraca do normy. Wróciły do portów węgiel, ruda, zboże, powoli odbudowują się przeładunki kontenerów w Szczecinie. Można zatem powiedzieć, że w zasadzie porty przeszły bezkolizyjne przez okres pandemii, w czym duża zasługa przedsiębiorstw przeładunkowych.

(ek)