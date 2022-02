Koniec inwestycji coraz bliżej

Inwestycja „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu” jest już prawie gotowa. PKP Polskie Linie Kolejowe SA kończą wspólny z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA projekt wart około 1,5 mld zł, współfinansowany z unijnego Instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Prawie 100 km nowych torów

W ramach inwestycji zmodernizowanych zostanie 96 km torów (Szczecin – 61, Świnoujście – 35) oraz prawie 84 km sieci trakcyjnej (ok. 50 km w Szczecinie i 34 km w Świnoujściu). O dużej skali prac na stacjach świadczy wymiana aż 285 rozjazdów (Szczecin – 177 i Świnoujście – 108). Poziom bezpieczeństwa podniesie montaż nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowa 22 przejazdów kolejowo-drogowych (12 w Szczecinie i 10 w Świnoujściu). W Szczecinie zostanie przebudowany most nad Parnicą i trzy wiadukty kolejowe.

To już zrobiono

Na stacji Szczecin Port Centralny została wykonana większość prac. Ułożonych jest ok. 50 z 60 km nowych torów. Zamontowano 126 ze 177 rozjazdów umożliwiających płynną zmianę toru. Przygotowywany i wzmacniany jest grunt pod zabudowę kolejnych torów, co umożliwi sprawny i bezpieczny przejazd cięższych pociągów towarowych. Wykonawca montuje słupy i konstrukcje wsporcze, na których zawieszona zostanie nowa sieć trakcyjna. Montowane są urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Sprawny i bezpieczny przewóz towarów do i z portu zapewni modernizacja obiektów inżynieryjnych.

W porcie Szczecin powstała nowa pięciokilometrowa linia kolejowa. Skomunikowała Ostrów Grabowski, w tym m.in. nabrzeże kontenerowe, ze szlakami kolejowymi wiodącymi do i z kompleksu portowego Szczecin-Świnoujście.

W Świnoujściu układanych jest kilka ostatnich km nowych torów. W toku są prace między stacjami Lubiewo (Międzyzdroje) a Warnowem oraz w rejonie Euro Terminalu. Zabudowano już ponad 100 ze 108 rozjazdów. W rejonie portu Świnoujście budowany jest drugi tor między stacjami Świnoujście Przytór a Świnoujście, co zwiększy przepustowość, zapewniając przejazd większej liczbie pociągów.

Zyskają też pasażerowie

Dzięki kolejowej inwestycji portowej podróżni zyskali lepszy dostęp do nowych peronów na przystankach Świnoujście Warszów i Świnoujście Port, a także stacji Świnoujście. Zamontowano tam nowe wiaty i ławki oraz jasne oświetlenie. Udogodnienia przewidziano także dla osób mających trudności z poruszaniem się. Z myślą o nich zamontowano specjalne podjazdy. Gotowa jest droga z przystanku Świnoujście Port na stację Świnoujście.

Korzyści gospodarcze

Docelowo inwestycja umożliwi dojazd do portów dłuższych i cięższych składów. Pojadą pociągi 750-metrowe o obciążeniu 221 kN na oś. Dzięki likwidacji wąskich gardeł składy towarowe zostaną obsłużone szybciej i sprawniej. Zwiększą się możliwości przeładunkowe stacji w Szczecinie i w Świnoujściu.

– Porty przyjmą i odprawią więcej ładunków, co poprawi wzrost konkurencyjności przewozów towarowych i potencjału samych portów oraz pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy regionu – podkreśla Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ.

Zakończenie prac planowane jest na połowę 2022 roku.

(ek)