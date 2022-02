SKM jeszcze nie ma, a już słono kosztuje

Coraz wyższe oczekiwania finansowe zgłaszają potencjalni wykonawcy przykolejowej infrastruktury w rejonie zaplanowanych przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, które mają powstać w granicach administracyjnych stolicy regionu. Co więcej, grono chętnych do realizacji kolejnych zadań w tym zakresie, na jakie przetargi w ostatnim czasie rozpisała spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie, jest nader skromne. Oferentów można policzyć na palcach jednej ręki albo nie ma ich wcale. Stąd ponawianie ogłoszeń o zamówieniach i też z trudnym do przewidzenia finałem.

Tak było w ubiegłym roku w przypadku infrastruktury w dwóch lokalizacjach na Skolwinie i Stołczynie. Poszukiwania kontrahentów na te zlecenia trzeba było powtórzyć. Nie inaczej rzecz się ma z ponowionym i rozstrzygniętym w minionym tygodniu przetargiem na urządzenie otoczenia wokół przyszłego przystanku SKM Gocław.

Do prac przy przystanku SKM Skolwin Północny (Artyleryjska) wykonawca wybrany został w drugim podejściu dopiero kilka dni temu po kilkumiesięcznej analizie ofert. I ma być nim firma KRISTONE Krystian Suda, która

...