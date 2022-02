Jeszcze więcej hybryd. Marszałek znowu kupuje

Po zachodniopomorskich szlakach kolejowych krąży teraz siedem nowoczesnych dwunapędowych pojazdów. Będzie ich jednak więcej. Zarząd województwa w ubiegłym tygodniu podjął decyzję o zakupie kolejnych 5 pociągów hybrydowych. Zamówienie zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku, a jego wartość to 123 mln zł brutto.

Województwo zachodniopomorskie to pierwszy region w Polsce, który do obsługi regularnych połączeń wprowadził hybrydy. Dwa nowoczesne pociągi z nowosądeckiego Newagu już w styczniu 2021 r. zabrały pasażerów ze Szczecina do Kołobrzegu. W kolejnych miesiącach hybrydowa flota Pomorza Zachodniego się powiększyła. Samorząd skorzystał z tzw. prawa opcji i zamówił jeszcze 5 pojazdów. Dwa rozpoczęły służbę w lipcu ubiegłego roku. Kolejne trzy - w grudniu.

Pociągi o podwójnym napędzie, elektrycznym i spalinowym, przejechały już ponad pół miliona kilometrów. Sprawdziły się w codziennej eksploatacji. Zapewniają duży komfort podróżnym, są też ekologiczne. Ułatwiają organizację przewozów na trasach częściowo niezelektryfikowanych.

- Hybrydy, a więc możliwość zmiany napędu, to mała

