Elitarne Świnoujście

Budowa terminalu LNG – inwestycja o strategicznym znaczeniu dla Polski – sprawiła, że Świnoujście stało się elitarnym portem. Zyskał on na znaczeniu zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Obecnie trwa rozbudowa tej instalacji, ale prowadzony jest też szereg innych inwestycji. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście między innymi modernizuje terminal promowy. W planach jest budowa głębokowodnego terminalu kontenerowego. Od lat działa tu port handlowy (OT Port), w którym przeładowywane są głównie towary masowe. Świnoujście to także port rybacki. Wkrótce obie części miasta, prawo- i lewobrzeżną, połączy tunel budowany pod Świną. Na razie komunikację zapewniają promy „Bieliki”. Po oddaniu do użytku tunelu wodna przeprawa będzie głównie pełnić rolę atrakcji turystycznej.

(ek)