Basen Notecki przechodzi do historii

Istniejący od ponad stu lat Basen Notecki, nazywany także Kanałem Noteckim lub Basenem Drzewnym, przechodzi do historii. Powstał w 1917 roku. Usytuowany w rejonie przeładunków masowych szczecińskiego portu, przy Basenie Górniczym w pobliżu ul. Zatokowej, stanowił południowe odgałęzienie Basenu Górnośląskiego. Miał trzy nabrzeża: Noteckie, Drawskie i łączące je – Gorzowskie.

Dawniej służył przede wszystkim do przeładunków drewna. W ostatnich latach był w niewielkim stopniu wykorzystywany, a część nabrzeży została wyłączona z eksploatacji. Miały one słabe parametry techniczne. Do tego brak możliwości przeładunku na nabrzeżu Dolnośląskim i konieczność dowożenia ładunku na place składowe zlokalizowane na zapleczu tego nabrzeża wskazywały na zasadność zasypania Basenu Noteckiego i pozyskania dodatkowego terenu na składowanie towarów, a w dalszej perspektywie – budowy nowego nabrzeża Dolnośląskiego.

Zalądowienie Basenu Noteckiego jest elementem dopełniającym projekt pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”. Basen wypełni urobek z prowadzonych w pobliżu robót pogłębiarskich, po uprzednio wykonanym nabrzeżu zamykającym. W wyniku tych prac powstanie jednolity obszar o powierzchni prawie 1,8 hektara, z przeznaczeniem na zaplecze składowe nabrzeża Górnośląskiego.

(ek)