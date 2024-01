Wycieczki do Skandynawii

Początki serwisu spółki Unity Line sięgają 1995 roku, kiedy to na działającą już pod szyldem Euroafrica Linie Żeglugowe linię Świnoujście – Ystad wprowadzono nowo powstały prom Polonia, będący wspólnym projektem armatora z Polską Żeglugą Morską. Fot. Unity Line

Unity Line, spółka z Grupy Polskiej Żeglugi Morskiej, przygotowała nową ofertę wycieczek do Skandynawii na 2024 rok. Szczegółowe opisy są dostępne na stronie: sklep.skandynawskiepodroze.pl, za pośrednictwem której można też kupić wycieczkę.

Prawdziwą gratką dla osób aktywnych, które cenią kontakt z dziką przyrodą, jest seria wycieczek pod nazwą GEOspacery.

– Powstała z myślą o przybliżeniu niezwykle bogatej historii geologicznej Skandynawii – informuje Katarzyna Antoń, kierownik Działu Marketingu w spółce Unity Line. – Łączymy to z odkrywaniem miejsc ciekawych pod względem kulturowym.

W ramach tego pakietu dostępne są wycieczki mające ciekawe nazwy i harmonogramy: Geologicznym szlakiem na północ Skanii; Na granicy dwóch światów – na pieszo przez półtora miliarda lat; W poszukiwaniu opowieści prastarej rzeki; Spacer w chmurach na krawędzi Danii; Wyspa, drzewo, zamek: Bornholm i Kopenhaga.

Bornholm to niezwykła duńska wyspa, która położona jest zaledwie 100 km od polskiego wybrzeża. W czym tkwi ta niezwykłość? W nietypowym, niemal śródziemnomorskim klimacie, który sprawia, że rosną tu brzoskwinie, morele, a nawet figowce! Nie wszyscy wiedzą, ale Kopenhaga również leży na wyspie. A dokładnie, w północnej części wyspy Amager. Z tego względu jedna z wycieczek oferowanych przez Unity Line łączy zwiedzanie Bornholmu z wizytą w stolicy Danii. Wśród propozycji są: Długi weekend na Bornholmie; Bornholm. Zielona wyspa Bałtyku; Z wyspy na wyspę – Bornholm i Kopenhaga.



Wakacje, majówka, Halloween, a może święta? Wycieczki zaplanowane z myślą o tych szczególnych okresach zawsze cieszą się w Unity Line dużym powodzeniem. Nic zresztą dziwnego. Kopenhaga, w zależności od okazji, potrafi się zmienić nie do poznania. Wakacje czy długi weekend to również dobry czas na wyjazd, choćby do Legolandu. Wycieczki proponowane przez Unity Line to: Majówka w Skandynawii; Zabawa na całego – Legoland i Kopenhaga dla każdego; Halloween w Kopenhadze; Świąteczne Jarmarki w Kopenhadze.

Wygoda, mnóstwo wrażeń i pomysłowy plan, który pozwala wykorzystać czas spędzony w Skandynawii na sto procent. Mowa o tematycznych wycieczkach objazdowych. Wystarczy wybrać wymarzony kierunek. W ofercie są: Kopenhaga, Malmö, Lund z wizytą u sąsiadów; ToSKANIA z (w)innej perspektywy; Oslo – ekologiczne miasto przyszłości; Na spotkanie z Norwegią;

Odwiedziny u Hamleta i w Browarach Carlsberg.

Warto dodać, że Unity Line w tym roku obchodzi swoje 30-lecie. To jeden z najprężniej działających armatorów na Morzu Bałtyckim. W ramach prowadzonej działalności firma zajmuje się profesjonalnym zarządzaniem promami morskimi oraz działalnością turystyczną i transportową.

Spółka powstała w 1994 roku i jest częścią grupy kapitałowej Polskiej Żeglugi Morskiej. Od 1995 roku Unity Line eksploatuje promy należące do PŻM i Euroafriki na linii Świnoujście – Ystad, a od 2007 swoje usługi rozszerzyła o linię ze Świnoujścia do Trelleborgu.

(ek)