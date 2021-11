Sezon się kończy

Kończy się powoli tegoroczny sezon na Wielkich Jeziorach Amerykańskich dla statków oceanicznych. Za nieco ponad miesiąc śluzy i kanały tych akwenów zostaną zamknięte na okres zimowy i ekipy techniczne przystąpią do corocznej naprawy i konserwacji całej infrastruktury hydrotechnicznej.

Statki Polskiej Żeglugi Morskiej do portów Wielkich Jezior, takich jak Detroit (na zdjęciu), przywożą z holenderskiego IJmuiden kolie ze stalą wykorzystywaną do produkcji amerykańskich samochodów. Rocznie jest to około 400 tysięcy ton cennego ładunku. W rejsach powrotnych do Europy masowce PŻM przywożą z kolei amerykańskie i kanadyjskie zboże ładowane w takich portach jak Duluth czy Thunder Bay nad Jeziorem Górnym (Lake Superior).

W chwili obecnej w drodze na Wielkie Jeziora z holenderską stalą są jeziorowce PŻM: „Gardno”, „Irma”, „Iryda”, „Isadora” i „Jamno”. „Isa” i „Mamry” cumują w kanadyjskim Hamilton, a „Isadora” we wspomnianym Duluth. „Solina” właśnie opuściła rzekę Świętego Wawrzyńca prowadzącą na Wielkie Jeziora i płynie ze zbożem w kierunku niemieckiego Brake.

