Trwają inwestycje, które odmienią port

– Silna gospodarka morska może stać się kołem zamachowym polskiej gospodarki – podkreślił podczas prezentacji postępów inwestycyjnych w porcie szczeciński wicewojewoda zachodniopomorski Tomasz Wójcik podczas spotkania informacyjnego, w trakcie którego omówiono postęp prac przy budowie nabrzeży w Basenie Kaszubskim.

Zdaniem wicewojewody wielomiliardowe inwestycje infrastrukturalne, które są obecnie prowadzone w krajowych portach i wokół nich – modernizacja dróg dojazdowych i infrastruktury kolejowej sprawią, że do tak zmodernizowanych nabrzeży i basenów wpłyną wielkie statki. Towary z nich zostaną rozwiezione w głąb kraju i po Europie.

– Na terenie portów w Szczecinie i Świnoujściu prowadzone są inwestycje na kwotę prawie 3 miliardów złotych. Można śmiało powiedzieć, że nigdy w historii Polski nie było w nich takiego boomu inwestycyjnego.

Tomasz Wójcik zauważył, że zakończenie projektów modernizacyjnych zwiększy konkurencyjność Morskiego Portu Szczecin. – Doprowadzi to również do rozwoju ekonomicznego samego portu szczecińskiego i zespołu portów Szczecin-Świnoujście, ale też rozwoju ekonomicznego samego miasta Szczecina. To co jeszcze 7-8 lat temu wydawało się niemożliwe do zrealizowania – a niektórzy mówili nawet, że jest to niepotrzebne – teraz okazało się realne – dodał wicewojewoda.

Natomiast Jacek Cichocki, wiceprezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA ds. rozwoju przypomniał, że to kolejne spotkanie, na którym prezentowane są postępy prac następnej inwestycji. Jak zauważył, jest ona skorelowana z pogłębianiem toru wodnego oraz kanałów i basenów portowych do głębokości 12,5 metra. – Mówimy o poprawie dostępu do Basenu Kaszubskiego (rejon przeładunków masowych – red.).

Wiceprezes Jacek Cichocki wymienił realizowane obecnie przedsięwzięcia inwestycyjne. – To duże projekty, bez których port nie mógłby w pełni wykorzystywać tego, co daje nam tor pogłębiony do 12,5 metra. To są projekty w rejonie przeładunków drobnicy – w Kanale Dębickim oraz ten, o którym dziś mówimy, czyli w Basenie Kaszubskim. Realizujemy również projekty zmian infrastrukturalnych w obu portach – Szczecina i Świnoujścia.

Wiceprezes ZMPSiŚ nie krył jednak, że z kilku powodów inwestycje są dość trudne.

– Pierwszym jest fakt, że działamy na żywym organizmie. Statki muszą wpływać, operatorzy działać. Muszą działać jak najbardziej sprawnie, żeby osiągnąć dobre wyniki – tłumaczył wiceprezes J. Cichocki. – Niestety, nie zawsze to się udaje. Do tej pory jednak tak się wszystko układa, że koordynacja między operatorami, gestorami ładunków i nami jest na tyle dobra, że projekty posuwają się do przodu.

Inwestor i wykonawca zmagają się też z drugim problemem: – Działamy na obszarze, który wielokrotnie w ciągu dziesięcioleci był przebudowywany, często bez inwentaryzacji. W efekcie natrafiamy na różne niespodzianki i przeszkody natury technicznej, z którymi jednak sobie radzimy – wyjaśniał J. Cichocki. – Byłoby o wiele łatwiej, gdybyśmy budowali na terenie dziewiczym.

Trzeci problem, z który zmagają się portowcy i wykonawca, to pandemia. Nie chodzi jednak o poziom zachorowań, lecz o kwestie logistyczne związane z epidemią koronawirusa – „dostawy czy różne rynkowe fluktuacje”.

Prezentację postępu prac budowlanych w porcie przedstawił Krzysztof Kwiecień, kierownik projektu.

Dziennikarze i goście dowiedzieli się, żeroboty na nabrzeżach Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA – w Basenie Kaszubskim i Basenie Noteckim – wykonywane są w ramach inwestycji „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego”. Generalnym wykonawcą jest Korporacja Budowlana DORACO.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jego wartość to ok. 223 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi 150,2 mln zł.

Krzysztof Kwiecień poinformował, że pod względem postępu rzeczowego prace są zaawansowane w 30 procentach, a finansowego w 23,5 procentach.

Od momentu wkroczenia na teren budowy, pod koniec ub. roku prace rozpoczęły się jednocześnie na kilku frontach robót przewidzianych do realizacji w pierwszym etapie. Te obejmują przebudowę nabrzeży Chorzowskiego i Gliwickiego Uskok, prace związane z zalądowieniem Basenu Noteckiego i budowę nowego nabrzeża Zamykającego, budowę nabrzeża Dąbrowieckiego wraz z przystanią dalbową, obudowę narożników wysp Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka oraz częściowe prace czerpalne przy nabrzeżach Basenu Kaszubskiego do głębokości 12,5 m. W tym etapie zmodernizowanych zostanie ok. 400 metrów nabrzeży i tyle samo powstanie nowych.

„Co istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, prace czerpalne poprzedzone są sondażami i robotami oczyszczeniowymi dna z ferromagnetyków”. W rejonie Basenu kaszubskiego zostało już ono oczyszczone w 40 procentach z metalowych pozostałości.

Na teren inwestycji dostarczono już m.in. łącznie ponad 3 tys. ton ścianek szczelnych, czyli 100 proc. zapotrzebowania oraz 400 rur (3,1 tys. ton) – 70 procent potrzeb.

Na nabrzeżu Dąbrowieckim wykonano całość obudowy brzegu z kombinowanej ścianki szczelnej. Osadzono też w gruncie całość zaplanowanego układu palowego. Trwają prace zbrojarskie i betonowanie płyty nabrzeża, przy którym trwają także prace czerpalne (pogłębianie) pozwalające w dalszej kolejności na budowę przystani dalbowej. Urobek z pogłębiania odkładany jest w Basenie Noteckim.

Natomiast na nabrzeżu Chorzowskim rozebrano ścianki istniejącego nabrzeża oraz pozostałych elementów infrastruktury do toru trzeciego. Jest już całość tymczasowej obudowy brzegu z kombinowanej ścianki szczelnej wraz z nasypem tymczasowym. Trwają prace z pogrążaniem docelowej palościanki.

W przypadku nabrzeża Gliwickiego Uskok rozebrano istniejącą nawierzchnię oraz wykonano nową palościankę. Trwają prace przygotowawcze do jej zakotwienia w gruncie przy pomocy mikropali, a następnie odtworzenie nawierzchni Uskoku.

Wokół Basenu Noteckiego trwa rozbiórka istniejącej nawierzchni. Kontynuowane są prace związane z posadowieniem układów kanalizacji sanitarnej. Zabito w grunt ok. 40 proc. nowej palościanki zamykającej basen.

Z kolei na wyspach Ostrów Mieleński i Mieleńska Łąka zabezpieczane i obudowywane są ich narożniki. Usunięto zieleń kolidującą ze ścianką. Trwają prace związane z pogrążaniem ścianki na narożniku Ostrowa Mieleńskiego.

Zakończenie całości prac w ramach tej inwestycji planowane jest w III kwartale 2023 roku. I pewnie tak się stanie, bo przedstawiciele Korporacji Budowlanej DORACO, obecni podczas prezentacji, chwalili sobie współpracę z inwestorem.

– Jesteśmy w momencie, gdy projekt nabrał rozpędu – stwierdził z kolei Igor Obszański, dyrektor kontraktu z ramienia Korporacji Budowlanej DORACO, który omówił, jakie prace będą wykonywane w przyszłości. – Pomimo sytuacji pandemicznej, która mocno wpływa na okresy dostaw materiałów, mamy dostarczone na budowę 80 procent zasadniczych materiałów i urządzeń – dodał.

– Moje słowa podziękowania pracownikom Zarządu Portu, a także naszym pracownikom, którzy angażują się w to, żeby wyzwania były rozwiązywane i realizowane. Jak państwo widzą, 30 procent zadań jest już wykonane, więc jesteśmy w czasowym harmonogramie. To jest wyłącznie możliwe dlatego, że ta współpraca układa się w sposób wzorowy. Jako ekspert hydrotechniczny – pracujemy w wielu portach na całym wybrzeżu Bałtyku – życzyłbym sobie wielu realizacji, gdzie ta współpraca w taki sposób się układa – wyznał Karol Zduńczyk, prezes Korporacji Budowlanej DORACO.

(kl)