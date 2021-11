Koło wznowiło spotkania

20 października, po długiej przerwie spowodowanej pandemią, odbyło się bardzo oczekiwane spotkanie Koła Emerytów i Rencistów Polskiej Żeglugi Morskiej i jej spółek zależnych. Byli pracownicy Grupy PŻM tłumnie przybyli do sali „Copernicus” hotelu Radisson BLU. Nic dziwnego, tym razem gościem specjalnym był bowiem dyrektor naczelny PŻM Andrzej Wróblewski.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczął, wybijając „szklanki”, Witold Szadokierski, a zebranych powitał przewodniczący Koła Emerytów PŻM Zdzisław Serafin. Zanim przystąpiono do właściwej części obrad, odczytano listę osób – członków koła – które w ostatnich 18 miesiącach odeszły na wieczną wachtę. Następnie specjalnymi dyplomami i prezentami uhonorowano tych, którzy w ostatnim czasie przekroczyli piękny wiek 80 lat. Warto było dożyć takiego wieku chociażby po to, by usłyszeć, jak cała sala zaśpiewała im „Sto lat”.

Po tej części oficjalnej głos zabrał dyrektor naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej Andrzej Wróblewski, przestawiając w krótkim wystąpieniu swoją dotychczasową karierę zawodową oraz już prawie półtoraroczny okres sprawowania funkcji kierowniczej w PŻM. Podkreślił on, że chociaż pierwsze miesiące jego pracy były trudne, jednak w tym roku dzięki bardzo dobremu rynkowi frachtowemu armator znacząco umocnił swoją kondycję finansową i jest gotowy do nowych inwestycji w sektorze promowym i masowców.

W kolejnej części spotkania wiceprzewodniczący Koła Emerytów i Rencistów PŻM Witold Szadokierski przypomniał cele powołania koła oraz poinformował o jego bieżącej działalności. Przypomniał że Koło Emerytów i Rencistów PŻM działa na podstawie regulaminu przyjętego przez Zebranie Ogólne w dniu 17 stycznia 2018 roku. Został on przyjęty przez 80 obecnych członków jednogłośnie. Koło jest regulaminowym ciałem Polskiej Żeglugi Morskiej, a zatem nie ma odrębnej osobowości prawnej i swojej rejestracji w KRS i jest częścią PŻM. W związku z tym członków koła obowiązują postanowienia przyjęte w przedsiębiorstwie, chociażby te dotyczącej działalności socjalnej.

Kołem kieruje wybrany raz na cztery lata dziesięcioosobowy zarząd. Działalność koła jest całkowicie apolityczna. Zebrania odbywają się w cyklu comiesięcznym w każdą trzecią środę miesiąca (godz. 12, sala „Copernicus” hotelu RadissonBLU). Zebrania zarządu odbywają się co dwa tygodnie lub co tydzień.

Koło Emerytów i Rencistów PŻM liczy ok. 2400 członków w całym kraju. Najważniejsze cele i zadania koła to: współpraca z kołem w Trójmieście (w działalności trójmiejskiej części koła uczestniczy 30-40 emerytów), informowanie działu socjalnego PŻM o tych, którzy odeszli na wieczną wachtę, czego efektem są pożegnalne nekrologi w prasie, prowadzenie korespondencji z emerytami PŻM mieszkającymi poza Szczecinem (kartki z życzeniami, interwencje w trudnych sprawach itd.), odwiedziny chorych w domu i w szpitalu, opiniowanie i kierowanie pism w różnych sprawach do Działu Socjalnego PŻM, informowanie członków o możliwości pomocy socjalnej dla emerytów ze strony PŻM, zapraszanie przedstawicieli przedsiębiorstwa i różnych innych środowisk (np. lekarzy, dietetyków, specjalistów ds. bezpieczeństwa, przedstawicieli miasta itd.) na emeryckie spotkania, organizowanie pomocy zimowej, świątecznej i doraźnej w ramach takich potrzeb, organizacja tradycyjnej Wigilii Marynarskiej, pośrednictwo pomiędzy członkami koła a kierownictwem PŻM w różnych sprawach, udział członków koła w uroczystościach zakładowych, miejskich czy państwowych, współpraca z różnymi organizacjami marynistycznymi, z oświatą, ze szkołami i przedszkolami. Jak podkreślił Witold Szadokierski, najważniejszym jednak zadaniem koła jest integracja wszystkich byłych pracowników PŻM przede wszystkim w ramach comiesięcznych spotkań koła.

