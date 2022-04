Rozwój małych portów

Nie tylko największe porty morskie poprawiają swoją infrastrukturę. Inwestycje dotyczą też małych portów. Niedawno symbolicznie oddano do użytku zmodernizowany falochron wschodni w Mrzeżynie oraz przebudowany pomost rybacki nr 1 w Niechorzu. To przedsięwzięcia Urzędu Morskiego w Szczecinie. Wykonano je w ramach unijnego projektu „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”. Koszt całego programu wynosi ponad 45 mln zł.

W uroczystości otwarcia obiektów (1 kwietnia br.) wziął udział Marek Gróbarczyk, wiceminister infrastruktury, który podkreślił, że małe porty mają przede wszystkim znaczenie turystyczne.

– Dzisiaj kładziemy bardzo duży nacisk na to, aby te porty przekształcały się, rozpoczynały budowę infrastruktury turystycznej, tworzyły ofertę nie tylko dla biznesu – mówił M. Gróbarczyk.

Jak zaznaczył, falochron w Mrzeżynie jest wykonany w najwyższych standardach.

– To pierwsza część, już oddana, zakończona – powiedział Wojciech Zdanowicz, dyrektor szczecińskiego Urzędu Morskiego. – Cała przebudowa falochronu polegała na obudowaniu go nowymi elementami, podniesieniu rzędnej falochronu i parapetu po to, by nie przelewały się już przez niego fale sztormowe, co dzisiaj możemy w lekki sposób przetestować.

Dyrektor dodał, że falochron dostosowano też do ruchu turystycznego pod względem bezpieczeństwa, montując barierki. Wartość tej inwestycji to ok. 13 mln zł. Wraz z drugą częścią (falochronem zachodnim, przy którym prace trwają) kosztować ma ok. 26-27 mln zł. Łączna długość modernizowanych obiektów wynosi 454,5 m. To największa część całego programu dofinansowanego ze środków unijnych, który ma się zakończyć w drugiej połowie 2023 roku.

Wojciech Zdanowicz podziękował za bardzo dobrą dotychczasową współpracę z gminą i portem, a także z wykonawcą. Jak zaznaczył, pomimo ciężkich czasów, inwestycje te są realizowane zgodnie z harmonogramem. Poinformował też, że w pozostałych portach dotyczą one też remontu nabrzeży czy utrzymania torów wodnych.

Tego samego dnia również symbolicznie otwarto rozbudowany pomost rybacki nr 1 w Niechorzu. Zadanie polegało na rozbudowie istniejącego pomostu wraz z usunięciem dalby. Koszt tej inwestycji to ok. 4,8 mln zł. Nowy pomost ma ok. 144 m długości. Nadal będzie pełnił funkcję przystani rybackiej dla małych kutrów. Nowa konstrukcja przystosowana została do wyciągania łodzi z plaży do morza i odwrotnie, cumowania i rozładunku ryb. Pomost wyposażony jest w elementy ratownicze, w pachoły cumownicze, oznakowanie nawigacyjne oraz, na odcinkach równoległych do brzegu, w uchwyty do zamocowania bloków do lin wyciągowych.

Za inwestycje dziękowali administracji rządowej przedstawiciele samorządów: Grzegorz Olejniczak, wiceburmistrz Trzebiatowa oraz Konstanty Tomasz Oświęcimski, wójt Rewala.

Wykonawcą obydwu przedsięwzięć była wyłoniona w przetargu firma „Hydrobud” Adam Dzik z Ustronia Morskiego. Przebudowała też nabrzeże Południowe w Basenie Rybackim w morskim porcie w Lubinie. Ta inwestycja, o wartości ok. 2,7 mln zł, została zakończona w czerwcu ub. roku.

Również w Lubinie powstaje nowe nabrzeże Postojowe wraz ze slipem do wodowania jednostek (za ok. 4,2 mln zł). Ma być gotowe za rok. Wykonawcą tych prac jest spółka AARSLEFF. Podobnie jak inwestycji w porcie Trzebież, obejmującej przebudowę nabrzeży postojowych rybackich w Basenie nr 1 oraz w Basenie nr 2 (koszt – ok. 3,7 mln zł). W ramach inwestycji zaplanowano też wykonanie robót czerpalnych w dnie (za ponad 1,4 mln zł).

Projekt „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

