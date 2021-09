„Brazylijski” Ptak zapowiada potężne centrum rekreacyjne

Mała niegdyś wieś Mrzeżyno staje się coraz bardziej popularnym ośrodkiem wypoczynkowym nad morzem. Przez wiele lat zapomniany zakątek, gdzie było kilka średniej klasy zakładowych ośrodków wypoczynkowych i wiele prywatnych kwater do wynajęcia. Jeszcze kilkanaście lat temu kąpiel w morzu była dozwolona jedynie po zachodniej stronie Regi, która wpada tu do Bałtyku, z uwagi na ścieki, jakie wpływały nią do morza. Wybudowana oczyszczalnia ścieków w Trzebiatowie sprawę rozwiązała i obecnie rzeka wpływa czysta do morza.

Dziś Mrzeżyno zaczyna tętnić życiem, a niebawem stanie się - oby inwestor dotrzymał słowa, o czym za chwilę - perełką w tej części polskiego Wybrzeża.

Dwa lata temu otwarty został czterogwiazdkowy hotel Zalewski, który na brak gości nie narzeka. Dużym powodzeniem wśród turystów cieszył się w niepogodne wakacyjne dni powstały przy nim aquapark, który niekiedy był wręcz oblężony. Takich obiektów nad morzem ciągle bowiem brakuje.

Jest nadzieja, że sytuacja się niebawem zmieni, gdyż zainwestowaniem w Mrzeżynie zainteresowany jest biznesmen – w przeszłości właściciel „brazylijskiej” Pogoni Szczecin, Antoni Ptak.

...