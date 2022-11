ORP „Kormoran” gościł w Szczecinie

Na Pomorzu Zachodnim znajduje się dużo istotnej infrastruktury krytycznej związanej z bezpieczeństwem energetycznym. To m.in. świnoujski terminal LNG czy oddany niedawno do użytku gazociąg Baltic Pipe. Wkrótce powstanie także w Świnoujściu terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych. Jak chronić tego typu obiekty i systemy? Na ten temat dyskutowali uczestnicy kolejnej konferencji z cyklu Security Forum Szczecin, którą pod koniec października zorganizował think tank Nobilis Media.

– Pomorze Zachodnie jest miejscem na mapie Polski szczególnym z uwagi na rodzaj i ilość infrastruktury krytycznej, która się tutaj znajduje – podkreślił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. – Patrząc na to, co się działo z Nord Streamem, musimy być bardziej uważni, bardziej czujnie obserwować, jak sytuacja się rozwija. Pełna ochrona tego rodzaju infrastruktury jest niemożliwa, ale to nas nie zwalnia z obowiązku podejmowania wszystkich możliwych działań, środków, zabezpieczeń, które odstraszą tego agresora, wroga, terrorystę, ktokolwiek to będzie, kto chciałby zrobić szkodę tej infrastrukturze. Musimy pokazać, że działamy i traktujemy tę sprawę śmiertelnie poważnie, bo to jest kwestia naszego być albo nie być w kontekście suwerenności naszego kraju.

Jak zauważył kmdr por. rez. Artur Bilski, prezes think tanku Nobilis Media, na Pomorzu Zachodnim jest bardzo dużo infrastruktury wojskowej – 20 proc. potencjału wojskowego Polski – więc jest to region bardzo ważny nie tylko, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, ale też militarne.

– Dla mnie najważniejsza w sytuacji obecnego zagrożenia jest współpraca ze wszystkimi służbami, które odpowiadają za bezpieczeństwo – powiedział Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Wspomniał też o pomyśle powołania straży przybrzeżnej, która mogłaby w całości odpowiadać za zadania związane z bezpieczeństwem, z możliwością fizycznej interwencji w razie konieczności, aby zapewnić ciągłość łańcucha dostaw i ochronę całej infrastruktury krytycznej.

Przedstawiciele Marynarki Wojennej RP przybliżyli rolę nowych niszczycieli min typu „Kormoran” w ochronie bałtyckich instalacji. Uczestnicy konferencji mieli okazję do zwiedzenia tego okrętu, który cumował przy szczecińskim bulwarze Chrobrego.

Temat wojny hybrydowej na Bałtyku omówił ppłk dr Cezary Pawlak z Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP w Bydgoszczy.

Reprezentanci firm Orlen Neptun I i Polenergia, czyli deweloperów morskich farm wiatrowych, zaprezentowali, jak przebiegają przygotowania do budowy tych instalacji na Morzu Bałtyckim i jaki jest potencjał tego akwenu dla morskiej energetyki wiatrowej. Zwrócili przy tym uwagę na kwestie bezpieczeństwa.

Podczas konferencji specjalnymi statuetkami think tanku Nobilis Media uhonorowano kolejne podmioty, które się wpisują w promowanie bezpieczeństwa i obronności. Tym razem trafiły do 8. Flotylli Obrony Wybrzeża oraz do Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych RP.

