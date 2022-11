Trzebież ma nowe nabrzeża

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk 9 bm. wziął udział w krótkiej uroczystości oddania do użytku dwóch zmodernizowanych postojowych nabrzeży rybackich w Trzebieży. To inwestycja Urzędu Morskiego w Szczecinie, realizowana w ramach projektu „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”. W uroczystości uczestniczyli również: Paweł Szumny, zastępca dyrektora UMS ds. technicznych, przedstawiciele wykonawców oraz Małgorzata Siemianowska, sołtys Trzebieży.

– Z jednej strony realizujemy duże inwestycje w postaci rozbudowy portów Szczecin i Świnoujście, modernizacji toru wodnego do głębokości 125 m, ale z drugiej strony nie zapominamy o małych miejscowościach, jak Trzebież i takich wydawałoby się drobnych inwestycjach dla całego obszaru morskiego i portowego, ale niezwykle istotnych dla lokalnych społeczności – mówił Marek Gróbarczyk.

Podziękował Urzędowi Morskiemu i wykonawcom za przygotowanie i realizację tego przedsięwzięcia.

– Cały projekt został sfinansowany z programu modernizacji infrastruktury małych portów – poinformował dyrektor Szumny, przybliżając inwestycję w Trzebieży. – Wydaliśmy na to 3 mln 843 tys. zł. W wyniku prac modernizacyjnych zostały przebudowane dwa baseny oraz łącznie 185,5 m nabrzeży. Wykonano nowy slip. Dokonano też pogłębienia torów podejściowych do portu Trzebież – koszt tej inwestycji to ponad 1,4 mln zł.

Wykonawcą przebudowy postojowych nabrzeży rybackich w basenie nr 1 i w basenie nr 2 była firma Aarsleff z Warszawy. Nabrzeża zostały wyposażone w pachoły cumownicze, belki odbojowe, drabinki wyjściowe i stanowiska ratownicze.

– Firma Aarsleff obecna jest w Polsce od ponad 25 lat – powiedział jej przedstawiciel Marcin Trojnar, kierownik budowy. – Jako generalny wykonawca realizowaliśmy przebudowę nabrzeża postojowego rybackiego w basenie nr 1 oraz w basenie nr 2. Firma Aarsleff jest zaszczycona, że mogła uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.

Podziękował m.in. kapitanowi portu Trzebież za pomoc na każdym etapie realizacji zadania.

Na torach podejściowych do portu wykonano prace czerpalno-refulacyjne o łącznej kubaturze ponad 34 tys. m sześc. Wykonawcą robót czerpalnych była firma Van den Herik Kust -en Oeverwerken B.V. z Holandii.

Bartosz Patała z firmy Van den Herik ocenił współpracę z Urzędem Morskim jako bardzo dobrą i również dziękował kapitanowi portu Trzebież.

Projekt „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież” jest realizowany przez Urząd Morski w Szczecinie z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, z perspektywy 2014 – 2020. W jego ramach przebudowano już falochron wschodni wraz z umocnieniem brzegowym w Mrzeżynie, dwa postojowe nabrzeża rybackie w Trzebieży i jedno w Lubinie, rozbudowano pomost rybacki nr 1 w Niechorzu, a także wykonano prace czerpalne w trzebieskim porcie. Obecnie kończy się przebudowa mrzeżyńskiego falochronu zachodniego i trwają prace projektowe związane z przebudową jeszcze jednego nabrzeża rybackiego w Lubinie. Łączny koszt całego projektu, który zakończy się w drugim kwartale 2023 roku, to ok.

45,5 mln zł.

(ek)