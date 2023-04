Ocean Winds zbada dno Bałtyku

Do badań dna Bałtyku wykorzystywany jest statek badawczy „Ocean Observer”. Fot. Ocean Winds

Ocean Winds, międzynarodowa firma zajmująca się morską energetyką wiatrową, utworzona w 2020 roku jako spółka joint venture 50/50 EDP Renewables i ENGIE, rozpoczęła kolejny etap prac związanych z realizacją morskiej farmy wiatrowej BC-Wind w Polsce. Geofizyczne i geotechniczne badania dna Bałtyku ruszyły na początku kwietnia, a ich ukończenie planowane jest w III kwartale tego roku. Badania wykona brytyjska firma Gardline Limited.

Celem badań jest pozyskanie informacji niezbędnych do opracowania szczegółowego planu posadowienia fundamentów turbin wiatrowych oraz morskiej stacji elektroenergetycznej, projektu kabli międzysieciowych i eksportowych, a także wymaganej ochrony ich wkopywania oraz ich połączenia z lądową infrastrukturą przesyłową.

– Wyniki geofizycznych oraz geotechnicznych badań dna morskiego pozwolą na opracowanie optymalnego projektu pod kątem harmonogramu dalszych prac i ekonomiki – powiedział Kacper Kostrzewa, dyrektor projektu BC-Wind. – Po otrzymaniu pozwoleń lokalizacyjnych, warunków przyłączenia do sieci, uzyskaniu prawa do kontraktu różnicowego czy otrzymaniu decyzji środowiskowej będzie to kolejny etap, który przybliża nas do uzyskania pozwolenia na budowę morskiej farmy wiatrowej BC-Wind.

Badania odbywają się z udziałem wielu specjalistów i zaawansowanego technologicznie sprzętu. Badania geofizyczne obejmują pomiary głębokości pasa dna morskiego na głębokości do 60 m, techniki sonarowe umożliwiające mapowanie zagrożeń powierzchniowych oraz różne systemy sejsmiczne do badań struktur pod dnem morskim. Następnie planowane jest pobranie próbek z płytkiego dna morskiego wzdłuż trasy kabla eksportowego. W II kwartale przeprowadzone zostaną głębokie badania geotechniczne z udziałem wielu statków wiertniczych działających na terenie morskich farm wiatrowych, wykonujących odwierty i testy. Ten szeroko zakrojony program badań będzie prowadzony ok. 23 km od linii brzegowej na północ od gmin Krokowa i Choczewo oraz w rejonie 24-kilometrowego korytarza dla kabla eksportowego.

Morska farma BC-Wind jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Po uzyskaniu pozwoleń lokalizacyjnych, podpisaniu umowy przyłączenia do sieci, otrzymaniu prawa do pokrycia ujemnego salda i decyzji środowiskowej oraz wybraniu Władysławowa jako morskiej bazy serwisowej Ocean Winds skupia się teraz na kolejnych technicznych elementach projektu oraz na rozwijaniu lokalnego łańcucha dostaw bezpośrednich i pośrednich wykonawców poszczególnych elementów.

Spółka planuje rozpoczęcie działalności komercyjnej BC-Wind w 2027 roku.

BC-Wind to pierwszy projekt firmy Ocean Winds w Polsce, realizowany od 2012 roku. Wówczas spółka otrzymała decyzję lokalizacyjną (tzw. pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp) dotyczącą projektu B, a w 2013 r. – części C. W marcu 2021 r. podpisano umowę o przyłączenie do sieci. W zeszłym roku projekt otrzymał od Urzędu Regulacji Energetyki prawo do kontraktu różnicowego oraz decyzję środowiskową dla części morskiej, dzięki czemu będzie jedną z pierwszych zrealizowanych inwestycji offshore w Polsce.

Ocean Winds, z siedzibą w Madrycie, obecnie działa w siedmiu krajach.

(ek)