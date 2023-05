Modernizują pochylnię

Modernizacja pochylni i przygotowanie placu montażowego dla ogromnych konstrukcji umożliwi stoczni realizację złożonych i zaawansowanych technologicznie projektów, a tym samym jej rozwój. Fot. Elżbieta KUBOWSKA

W związku z planowaną wkrótce budową farm wiatrowych w polskiej części Bałtyku branża stoczniowa intensywnie przygotowuje się do uczestnictwa w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, czyli offshore wind. Również Stocznia Szczecińska „Wulkan”, która ma szansę stać się ważnym ośrodkiem dla tego sektora. Spółka obecnie modernizuje swoją infrastrukturę, aby przygotować ją zarówno do realizacji projektów z obszaru okrętownictwa, jak i offshore wind.

Inwestycja obejmuje modernizację pochylni Odra Nowa i przygotowanie placu montażowego dla konstrukcji o masie ok. 4500 ton. Dzięki temu stocznia będzie miała dużo większe możliwości niż obecnie, związane z obsługą wielkogabarytowych konstrukcji stalowych dla branży okrętowej i offshore wind. Te ostatnie są już od lat produkowane w szczecińskim zakładzie. Stocznia „Wulkan” współpracuje obecnie z wieloma podmiotami z tego sektora. Podobnie jak inne firmy działające na jej terenie. Dynamiczny rozwój morskiej energetyki wiatrowej sprawia, że przybywa nowych zleceń. Kontrahenci są z Europy i USA.

W sektorze tym wymagane jest także stosowanie coraz nowszych technologii i jednocześnie offshore wind staje się swego rodzaju motorem napędowym dla okrętownictwa.

Dotychczas realizowane projekty miały swoje ograniczenia, a dzięki nowej inwestycji stocznia zyska większe możliwości techniczne, będzie mogła w szerszym zakresie wykorzystać procesy technologiczne już w niej prowadzone, a tym samym stanie się bardziej atrakcyjnym wykonawcą dla kontrahentów.

Plac montażowy przeznaczony do budowy dużych konstrukcji stalowych z bezpośrednim dostępem do nabrzeża planowany jest do ukończenia w połowie tego roku. Gdy będzie gotowy, nastąpi montaż i transport dużego obiektu stalowego z wykorzystaniem nowej infrastruktury.

(ek)