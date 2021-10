W Stoczni Szczecińskiej „Wulkan”. Budują dok dla remontówki

Niestety obecny polski rząd robi wszystko by jak najbardziej zaszkodzić naszemu regionowi. Doprowadzili już do upadku fabrykę ST-3 Offshore oraz Morską Stocznie Remontową w Świnoujściu. Teraz wykańczają Gryfię i Wulkana które mają milionowe straty.

- w Flensburgu jest stocznia FSG. Ta stocznia w czasie "transfformacji" miała takie samo położenie jak "Parnica", ci "S" z Parnicy; - poczekamy co zrobią Niemcy (dotacje) i zrobimy ten sam "myk". Gdy w Parnicy chcięli zrobić ten sam "myk" okazało się iż "przepisy unijne (dotacje) się zmieniły. Jak pech to pech! Jeszcze to pamiętam jako "strzygacz".

Doradca marszałka mówil że budowa doku to ściema i falszywka. Taki fejk to jest. I komu teraz wierzyć?

Lucek

2021-10-29 12:38:50

Ponad 23,6 mln zł straty za 2020 rok. To najgorszy od lat wynik Morskiej Stoczni Remontowej "Gryfia" w Szczecinie. Biegły rewident ostrzega, że są "poważne wątpliwości co do zdolności Spółki do kontynuacji działalności", a ujemna rentowność oznacza "ryzyko utraty płynności".