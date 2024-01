Modernizacja oznakowania nawigacyjnego

Urząd Morski kupi specjalną pławę pomiarową. Fot. UMS

Szczeciński Urząd Morski zakończył realizację dwóch zadań we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. To: „Przyłączenie oznakowania nawigacyjnego w porcie Trzebież i Stepnica do systemu SBMS” oraz „Wymiana elementów zasilania hybrydowego na pławach Mobilis LB 1800”. Na tym nie koniec, bo w tym roku zostanie zakupiona specjalna pława pomiarowa.

Całkowity koszt pierwszego zadania wyniósł 554 361 zł (w tym 500 tys. dofinansowania z WFOŚiGW), a drugiego – 70 000 zł (w pełni zrealizowane ze środków WFOŚiGW). O ile w Trzebieży i Stepnicy można już zauważyć nową jakość, o tyle na część zmodernizowanych pław na wodzie będzie trzeba poczekać do wiosny.

Na tym nie koniec inwestycji związanych z oznakowaniem nawigacyjnym. Urząd Morski w Szczecinie po raz kolejny otrzymał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej w Szczecinie dla Państwowych Jednostek Budżetowych.

– W tym roku zostanie zakupiona specjalna pława pomiarowa, pozwalająca na rejestrowanie prędkości prądu, kierunku prądu w różnych warstwach, temperatury powietrza, temperatury wody, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności powietrza, kierunku i siły wiatru (pomiar ultradźwiękowy), falowania, zasolenia wody oraz napowietrzenia wody – informuje administracja morska. – Pozwoli to na lepsze monitorowanie warunków panujących na Zatoce Pomorskiej. Zadanie będzie realizowane we współpracy z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska.

(ek)