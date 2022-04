Coraz więcej rejsów. Rusza sezon wodnych wycieczek

Unity Line (spółka z grupy Polskiej Żeglugi Morskiej) jest armatorem nie tylko promów morskich, ale też statków białej floty. Bliźniacze jednostki pasażerskie „Odra Queen” i „Peene Queen” od lat oferują wodne wycieczki po Odrze, kanałach portowych, jeziorze Dąbie i Zalewie Szczecińskim. Pomału rozkręca się nowy sezon turystyczny. Pierwsze rejsy już się odbyły w marcu i kwietniu, a wkrótce statki będą wypływać coraz częściej.

W minioną niedzielę odbył się specjalny, dwugodzinny rejs „Odrą Queen” pod hasłem „Wielkanoc na falach jeziora Dąbie”. Pogoda dopisała, frekwencja również – sprzedano wszystkie bilety. Uczestnicy wycieczki pływali po jeziorze Dąbie oraz szczecińskich akwenach portowych. Podczas rejsu mogli wysłuchać opowieści przewodnika miejskiego oraz skorzystać ze słodkiego poczęstunku przy kawie i herbacie.

Wcześniej odbyło się kilka 1,5-godzinnych wycieczek po zakątkach szczecińskiego portu pod hasłem „Poznajmy się z grodem Gryfa”. Przewodnik opowiadał o Gryfitach, legendach oraz nieznanych ciekawostkach.

Na następny miesiąc zapowiedziane są trzy wycieczki tematyczne. „Szczecin leży nad morzem” – prawda czy fałsz? To hasło przyświecające pierwszej z nich, zaplanowanej na niedzielę, 1 maja. Ma trwać od godz. 17 do 19.

– Podczas tej wycieczki doszukamy się wszystkich dowodów na to, że bliżej nam do morza niż wszystkim się wydaje, a pomoże nam w tym doświadczony przewodnik miejski – informują organizatorzy. – Cena zawiera dwugodzinny rejs po jeziorze Dąbie, historie i opowieści doświadczonego przewodnika miejskiego i lokalny przysmak.

Z kolei w sobotę, 7 maja, o tej samej porze ma się odbyć „Szpiegowski rejs z przewodnikiem”. Czy Szczecin można nazwać miastem szpiegów? Czy był w kręgu zainteresowań obcych wywiadów? Czy uda się zdemaskować agenta? Na te i inne pytania udzielona zostanie odpowiedź podczas wycieczki do wraku betonowca z doświadczonym przewodnikiem miejskim.

„Ku malowniczym krajobrazom – rejs do Trzebieży” – to propozycja na sobotę, 28 maja. Wyprawa potrwa 6,5 godziny (od 10 do 16.30). Obejmuje rejs ze Szczecina do Trzebieży i z powrotem, opowieści doświadczonego przewodnika miejskiego, słodki poczęstunek z kawą (herbatą) oraz zestaw grillowy.

– Zapraszamy na rejs oraz spacer z przewodnikiem, podczas którego dowiemy się, dlaczego Trzebież jest rajem dla każdego pasjonata aktywności związanej z wodą – zachęca armator.

Jak się dowiedzieliśmy, przewodnikiem wycieczki „Szczecin leży nad morzem” ma być Joanna Wachnik, „Szpiegowskiego rejsu” – Tomasz Wieczorek, a wyprawy do Trzebieży – Małgorzata Duda.

Poza tym coraz częściej będą organizowane regularne, godzinne rejsy po szczecińskim porcie statkami „Odra Queen” lub „Peene Queen”. Pozwalają one zobaczyć miasto z innej perspektywy. W trakcie podróży można podziwiać tajemnicze zakątki portowe, pomniki historii i malownicze widoki bogatej przyrody.

W ofercie są też rejsy dla grup zorganizowanych, czartery itp.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.statki.net.pl.

(ek)