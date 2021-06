Rejsy dalsze i bliższe

Zbliżają się wakacje, pandemia zdaje się ustępować, więc warto pomyśleć o podróżach. Unity Line – spółka z Grupy PŻM – oferuje zarówno rejsy promami przez Bałtyk na linii Świnoujście – Ystad, jak i niedalekie wycieczki wodne statkami białej floty: po wodach szczecińskich oraz na trasie Szczecin – Świnoujście.

Trzeba pamiętać, że do 30 czerwca br. obcokrajowcy wjeżdżający do Szwecji są zobowiązani do okazania negatywnego wyniku testu na COVID-19. Test nie może być starszy niż 48 godzin. Z kolei przy wjeździe do Polski do 25 czerwca jest wymóg posiadania negatywnego wyniku testu na COVID-19 lub odbycie kwarantanny domowej. Planując podróż, lepiej wcześniej sprawdzić (na stronie www.unityline.pl), czy i jakie restrykcje obowiązują.

Można się wybrać w podróż do Ystad lub na dłuższą wycieczkę po Szwecji albo jeszcze dalej, zorganizowaną wspólnie z Unity Line. Strategiczną trasą przewoźnika jest ta prowadząca ze Świnoujścia do Ystad. Prom „Polonia” przepływa ją w nieco ponad siedem godzin. A co dalej? Można pozostać w Szwecji na jeden dzień i odkryć uroki malowniczego Ystad lub skorzystać z oferty wycieczek i wyruszyć dalej – np. do Malmö, Lund czy Kopenhagi, a także na Bornholm.

Propozycje aktualnych wycieczek do Skandynawii są dostępne w e-sklepie: www.skandynawskiepodroze.pl.

Od 1 maja Unity Line ma nową ofertę dla pasażerów. Obowiązuje ona w tzw. wysokim sezonie przewozów promowych, czyli aż do 30 września 2021 roku – na dwóch promach: „Polonia” i „Skania”.

– Jeśli jechać do Skandynawii, to najlepiej kamperem lub samochodem z przyczepą kempingową – przekonuje Katarzyna Antoń, kierownik Działu Marketingu w Unity Line, spółki z Grupy Polskiej Żeglugi Morskiej. – Dlaczego? Bo Unity Line przygotowało świetną promocję dla właścicieli domów na kółkach! To „Kamperowy zawrót głowy”, czyli 35 proc. rabatu.

Na co dokładnie uzyskamy rabat? Promocja dotyczy transportu kampera (albo auta z przyczepą kempingową) promem „Polonia” lub „Skania”. Obejmuje też wszystkie osoby w pojeździe, a także miejsce w wygodnej kabinie.

Co zrobić, aby otrzymać 35 proc. zniżki w samym szczycie sezonu wyjazdowego? Wystarczy zadzwonić pod nr tel. +48 91 88 02 909 lub napisać: rezerwacje@unityline.pl, a przy rezerwacji rejsu w obie strony podać kod rabatowy: SC (szczegóły – na stronie internetowej Unity Line).

Dodajmy, że Unity Line przedstawia na swoim kanale YouTube serię filmów FAQ – odpowiadających na najczęściej zadawane pytanie przez podróżujących. Dotyczą one np. przewozu bagażu na promie, odprawy, przewozu zwierząt, podróży bez kabiny. Jest też informacja dla niepełnosprawnych.

Unity Line proponuje ponadto mieszkańcom Szczecina i turystom rejsy po zachodniopomorskich wodach. Sezon rozpoczęły już popularne statki białej floty: „Odra Queen” i „Peene Queen”. Pływają regularnie po szczecińskim porcie, zabierają też na nieco dłuższe wodne wycieczki: np. na jezioro Dąbie lub do Świnoujścia.

W tym roku nowością są tzw. rejsy na dwóch kółkach, czyli podróż ze Szczecina do Świnoujścia, urozmaicona o wycieczkę rowerową. Można zwiedzić zarówno polską, jak i niemiecką część wyspy Uznam, wyspy Wolin i Karsibór. Wystarczy rower i trochę zapału. Najbliższa taka wyprawa zaplanowana jest na 27 czerwca (niedziela). Statek wyruszy ze Szczecina o godz. 8 (start przy bulwarze Chrobrego). Do Świnoujścia dopłynie ok. godz. 11.15. Wycieczka rowerowa z doświadczonym przewodnikiem potrwa (z przerwami) ponad cztery godziny. W Szczecinie statek spodziewany jest o godz. 21.15.

Na soboty i niedziele w tych samych godzinach zaplanowano rejsy pod nazwą „Świnoujście na fali”, czyli podróż statkiem „Odra Queen” ze Szczecina do Świnoujścia i z powrotem. Można zobaczyć Szczecin, Zalew Szczeciński i Świnoujście z zupełnie innej perspektywy, podziwiać tajemnicze zakątki portowe, pomniki historii i malownicze widoki bogatej przyrody. Trasa wiedzie od Wałów Chrobrego poprzez Przekop Mieleński, Odrę Zachodnią, Roztokę Odrzańską, Zalew Szczeciński, Kanał Piastowski i Świnę do nabrzeża Władysława IV w Świnoujściu. O godz. 18 statek wyrusza z powrotem do Szczecina.

Od czasu do czasu organizowane są różne wycieczki tematyczne. Była m.in. „O kobietach dla kobiet”, inaugurująca tegoroczny sezon, ale też „Zielono mi – irlandzki rejs do betonowca”. W związku z Dniem Dziecka zorganizowano „Rodzinne rejsy pirackie”, a w zeszłym tygodniu: „Odkryć Portugalię – rejs po jeziorze Dąbie”. Najbliższa wyprawa jest zaplanowana już na piątek 18 czerwca. Będzie to dwugodzinny (od 17 do 19) rejs z psychologiem po jeziorze Dąbie, pod hasłem: „Moja osobowość – płynę, by poznać siebie”.

– Nasza osobowość jest niezwykła, niepowtarzalna, a wycieczka w głąb nas samych może być niezapomnianą podróżą – zachęcają organizatorzy. – W tak pięknych okolicznościach przyrody, jakimi są tereny rozlewisk Odry, zapraszamy na wyjątkowe spotkanie łączące w sobie psychoedukację i rozwój osobisty.

Cena zawiera dwugodzinny rejs po jeziorze Dąbie, prelekcję i rozmowy z psychologiem oraz napój na ochłodę.

Unity Line w obecnej nietypowej dla wszystkich sytuacji zapewnia, że bezpieczeństwo podróżnych oraz całej załogi statków jest dla spółki sprawą priorytetową.

– Stosujemy się do wszystkich wytycznych administracji państwowej oraz WHO, dlatego prosimy o zapoznanie się z procedurami oraz środkami prewencyjnymi stosowanymi podczas rejsu – apeluje Unity Line.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.statki.net.pl.

Spółka zastrzega, że ze względu na warunki atmosferyczne i inne siły wyższe trasy rejsów mogą ulec zmianie (wydłużeniu) bądź rejs może zostać odwołany.

