Podróże z Unity Line

Unity Line, spółka z Grupy PŻM, zachęca do zapoznania się ze swoją ofertą wycieczkową na ten rok. Co ją wyróżnia? Wygodny podział na podróże dla fanów aktywnego wypoczynku i tradycyjnego zwiedzania. W obu grupach znaleźć można różnorodne propozycje, skierowane zarówno do rodzin z dziećmi, jak i podróżujących parami czy w pojedynkę. Jest coś dla doświadczonych i początkujących turystów.

– Siedzący tryb życia sprawia, że wielu z nas tęskni za relaksem połączonym z odrobiną zdrowego wysiłku fizycznego – mówi Katarzyna Antoń, kierownik Działu Marketingu w Unity Line. – Skandynawia jest idealnym miejscem na tego typu wyprawy. Czyste powietrze, zjawiskowe krajobrazy i różnorodna rzeźba terenu – to bezsporne atuty Północy. Szczególnie warto zwrócić uwagę na trzy wycieczki z serii „GEOspacer”, które łączą piesze wędrówki po parkach narodowych ze zwiedzaniem okolicznych atrakcji turystycznych. Wielbicielom jednośladów proponujemy „Rowerowy Raj”. Nieco inną aktywność odnajdziemy podczas wycieczki „Morsów morskie kąpiele”.

Niesłabnącym powodzeniem cieszą się tradycyjne wycieczki autokarowe. Dlatego w najnowszej ofercie Unity Line jest sporo wypraw typowo objazdowych, które odkryją przed podróżującymi największe atrakcje Skandynawii.

Dodajmy, że jeśli ktoś zakupi w tym roku trzy wyjazdy, za czwarty zapłaci 50 proc. ceny. Pełna oferta przejazdowa armatora dostępna jest na stronie www.unityline.pl.

(ek)