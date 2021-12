Most przez Regalicę coraz bliżej finiszu

W dniu 15 grudnia 2021 r. w godzinach wieczornych wykonawca realizujący zadanie pn. „Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK-31 – rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6” zakończył betonowanie płyty ustroju nośnego mostu przez Regalicę.

Beton w łącznej ilości 1150 m3 szczelnie wypełnił zamontowane wcześniej na konstrukcji stalowej deskowania z ułożonymi w nich setkami ton prętów zbrojeniowych. Przeprowadzenie tego niezmiernie trudnego w przygotowaniu i organizacji etapu prac pozwoli to wykonawcy na zminimalizowanie utrudnień w ruchu kołowym na ulicy Krygiera. W najbliższym czasie na płycie mostu ustawiony zostanie krawężnik oraz ułożone zbrojenie kap chodnikowych. Intensywne prace trwają już na dojazdach do obiektu, gdzie wykonywane są konstrukcje związane ze wzmocnieniem podłoża. Na przeszkodzie wykonawcy stoją przede wszystkim warunki pogodowe, które obecnie szczególnie mocno komplikują organizację prac. Wykonawca, podobnie jak uczestnicy ruchu korzystający z ul. Krygiera, liczy na wystąpienie sprzyjających warunków atmosferycznych w celu umożliwienia jak najszybszego zakończenia prac oraz przekazania obiektu do użytkowania.