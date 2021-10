Węzeł Łękno na ostatniej prostej – obie jezdnie al. Wojska Polskiego przejezdne

Wykonawca inwestycji – konsorcjum firm: Roverpol sp. z o.o. w Rover Infraestructuras S.A. (Hiszpania) przeszedł do ostatniej fazy budowy węzła.

– W ostatnich dniach skierowano na nowy układ torowy przejazd tramwajów, umożliwi to płynny dojazd taboru na linii oraz umożliwi zajezdni Pogodno prawidłową pracę. Ułożona została warstwa ścieralna asfaltu na jezdni lewej al. Wojska Polskiego i wprowadzono ruch samochodów na obie jezdne al. Wojska Polskiego. Przywrócona zostanie stara trasa autobusu 67 przez ul. Zaleskiego i ul. Traugutta, aby skrócić czas dojazdu mieszkańców północnych dzielnic Szczecina w rejon Cmentarza Centralnego. Trwają intensywne prace nad połączeniem jezdni obwodnicy z al. Wojska Polskiego. Na całej budowie prowadzimy prace związane z wykonaniem docelowego oznakowania poziomego i pionowego oraz z uruchomieniem systemu sygnalizacji świetlnej. Uruchomione i przekazane do eksploatacji zostały urządzenia SRK na przejeździe kolejowo-drogowym na ulicy Zaleskiego. Najbliższy czas to łączenie poszczególnych zakresów, tak aby jak najszybciej zmniejszać utrudnienia.