"Zdobywca szczytów" w Bad Freienwalde to najpopularniejszy szlak turystyczny we wschodnich Niemczech. Trasa o długości 20 km rozpoczyna się na dworcu kolejowym w Falkenberg i kończy na wieży o wysokości 26 metrów w Bad Freienwalde, z której roztacza się wspaniały widok na całą okolicę. Idąc głównym szlakiem dochodzi się do brandenburskiej wersji "Watzmanna" – słynnego alpejskiego krzyża szczytowego – tutaj położonego na zawrotnej wysokości 106,2 metra. Następnie kręta ścieżka prowadzi w dół do wąwozu Mariannenschlucht, a po odpoczynku na płaskowyżu idzie się dalej szlakiem przez Ahrendskehle wzdłuż małego górskiego potoku do jeziora Teufelssee. Gdy dociera się do Thüringer Blick, jest się na wysokości jeszcze nieco powyżej zera! Kolejnymi przystankami na trasie są Eulenturm w ogrodzie Domu Przyrodniczego, Papengrund, Schanzenturm i Brunnental. Największym wyzwaniem jest strome podejście po 225 stopniach do małej kaplicy. Na pokonanie całej trasy należy zaplanować od 5 do 6 godzin. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych:

www.brandenburg-tourism.com oraz

www.seenland-oderspree.de