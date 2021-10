Spreewald – wodny świat

Spreewald to idealne miejsce na krótki, kilkudniowy wypad. Kilkadziesiąt kilometrów od Berlina życie płynie dużo wolniej – w rytm leniwego nurtu Szprewy. Okolice miasteczek Lübben, Lübbenau i Burg to wielki labirynt rzek i kanałów, które można pokonywać kajakami, tratwami lub na desce z wiosłem.

Warto mieć ze sobą mapę, ponieważ sieć jest naprawdę gęsta, a niektóre cieki są zamknięte dla turystów. Planując trasę należy również zwrócić uwagę na obiekty hydrotechniczne, jak np.: śluzy, jazy, czy specjalne przeciągarki dla kajaków, które urozmaicają, ale i wydłużają czas spędzony na wodzie. Spreewald jest niesamowicie różnorodny, niektóre obszary bardziej sprzyjają obserwacji przyrody, inne zaś tworzą swego rodzaju wodne ulice biegnące środkiem ukwieconych wiosek. Co kilka kilometrów znajdują się gospody, w których można spróbować lokalnych specjałów, jak choćby ogórków przygotowanych według różnych przepisów, ziemniaków z twarogiem polanym olejem lnianym, czy słodkowodnych ryb. Co ważne – wszystkie ciekawe miejsca są łatwo dostępne dzięki przemyślanej infrastrukturze.

Z Lübbenau warto się także wybrać na spływ kajakowy po rezerwacie przyrody Barzlin, którego teren o powierzchni ok 4 ha jest położony wyżej o 1 metr od otaczającego go obszaru. Wykopaliska archeologiczne pokazały, że już przed 3000 lat była tu osada. Dziś Barzlin to miejsce występowania wielu rzadkich roślin i zwierząt. Trasa spływu o długości ok 10 km prowadzi przez 4 samoobsługowe śluzy i jest doskonałą okazją do poznania wodnej przyrody Spreewaldu.

mareksoltysiak@wp.pl